La impactante confesión del asesino de la española desaparecida en Perú: "Le he dicho a la Policía donde la puse"

La familia de Carla hacía un llamamiento en Espejo Público para tratar de localizar a esta joven desaparecida desde el pasado 22 de septiembre en Perú. Ahora, días después de ese grito de ayuda, las autoridades han localizado el cuerpo calcinado de la española. El cadáver estaba enterrado en un terreno propiedad de la abuela de su pareja, que ha confesado el crimen a las autoridades.

La joven acudió con su novio de viaje a Perú y desde allí nunca regresó a Londres, donde trabajaba. Su hermano estaba desesperado y veía inacción por parte de las autoridades. Ahora su pareja, con quien estaba de viaje, ha confesado a la Policía el crimen y ha enviado un audio al hermano diciéndole que la ha matado y se avergüenza y se arrepiente de los hechos. Le dice además que ha estado a punto de matarse. "No sé qué ha pasado, no quiero ver a nadie, llamé a la Policía y le he dicho dónde lo he puesto", decía en el audio.

"Las autoridades han confirmado que el cadáver hallado es el de Carla y que el cuerpo se encuentra calcinado"

La policía de Perú ha buscado en el lugar donde la pareja dijo que la enterró. Un terreno que pertenece a la abuela del asesino confeso en Perú y donde ha sido hallado el cuerpo, calcinado.

La pareja de la víctima lleva desaparecida desde que regresó de Perú y es ahora cuando su novio ha confesado el crimen. Joaquín Amills, portavoz de SOS Desaparecidos, señala que la Policía ha confirmado la identidad del cadáver hallado afirmando que se trata de Carla.

Amills tiene constancia de que la Policía Nacional ha hecho todos los trámites a su alcance en coordinación con las autoridades peruanas e inglesas para dar con la joven. "Me sorprende que este sujeto diga que no tiene cara para ver a nadie. "Lo que tiene que tener es valor para entregarse y no alargar la agonía de esta familia. Sabemos que está en Londres pero no dónde está", apunta.

Corresponde ahora a la Policía de Perú dictar la orden de busca y captura internacional del asesino de Carla.