La llamada al 112 del asesino de una menor de 14 años en Jaén: "Hola, he matado a una chica"

Tras matar a una menor de 14 años, Nazzaryn, el joven de 22 años y autor confeso del asesinato perpetrado en Jaén, llamó a los servicios de emergencias. "Hola, he matado a una chica", confiesa a la operadora de emergencias tras cometer el crimen.

Con la voz serena, explica al 112 que necesita que vaya la Policía donde ha matado a la menor, de origen marroquí. No mantenían una relación sentimental. "Alcalá la Real el Castillo de la Mota. Que vayan a la entrada, yo iré allí. Y los llevaré hasta el cuerpo", comenta. La operadora de emergencias le pregunta algunas cuestiones para poder facilitar a los agentes más datos.

Él explica que es mayor de edad, que ha asesinado a una "conocida" y describe su vestimenta para que las unidades desplazadas puedan localizar. Además, cuando la operadora le pregunta qué ropa tiene la menor afirma que no lo recuerda. La niña apareció desnuda y estrangulada en el punto que había indicado. La llamada acaba con un "muchas gracias".

"Se me ha ido la cabeza"

En otros audios, el joven intenta responder a los motivos por los que ha cometido el crimen. "No sé, tío, se me ha ido la puta cabeza", afirma. En cuanto a su relación con la menor, intenta justificar que algo así podía pasar: "Pero si yo te había dicho desde siempre que soy un psicópata, ¿o es que no me habías creído?".

Admite que los padres de la menor estarán a punto de llamarla porque debería ya estar en casa. "Sus amigas sabían que se había venido conmigo. Y le he dicho a Carlos que se suba a ver si me puedo echar un último cigarro por lo menos. Los padres de la niña llamarán a la policía dentro de poco, porque hace rato que tenía que haber estado en casa. O sea 0%, es que no paro de pensar en Japón, es lo que más me duele. Todos los esfuerzos truncados, adiós Japón. Es que se me va la puta cabeza. Yo no nací para existir en este mundo ni en ninguno", asegura en esos audios.

"Que no le busques el sentido, en fin. Yo lo dije siempre que no estoy hecho para vivir ni en sociedad, ni en ningún sitio", explica también. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el asesino confeso no mostró colaboración y los agentes localizaron el cuerpo tras una batida. Fue detenido esa noche y se decretó prisión provisional.