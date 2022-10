La misteriosa desaparición de una española en Perú: "Sufría abusos de su pareja"

Una ciudadana española ha desaparecido en Perú el 22 de septiembre. Carla vive en Londres y tiene un novio peruano con el que viajó de vacaciones al país. El día 23 tenía pensado regresar a Londres para incorporarse a su puesto de trabajo, pero nunca volvió. El que sí lo hizo fue su novio que no da ninguna explicación a la familia de Carla sobre su paradero.

Erick es el hermano de Carla, señala que la Policía española no se ha comunicado con ellos y hecha de menos más avances en la investigación. No entiende lo que denomina como una falta de atención de las autoridades y se pregunta si puede deberse a si es porque Carla no nació en España y fue legalizada posteriormente. "Su expareja está usando el pasaporte español y nadie ha puesto una alerta migratoria", denuncia.

"No entiendo porque las autoridades no se han puesto en contacto con nosotros"

Eric está intentando contratar un detective en Londres para recabar más datos sobre el paradero de su hermana ya que le está siendo imposible ponerse en contacto con la pareja para saber qué pasó en ese viaje. Asegura además que su hermana sufría abusos por parte de su novio y afirma tener denuncias y pruebas de todo esto. "Mi hermana vivía una relación de abuso", determina.