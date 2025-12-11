“Quiero saber qué chantaje te está haciendo”: Amanda se planta ante Octavio para detener a Saúl, esta noche en La Encrucijada

Esta noche, La Encrucijada se tiñe con tintes de tragedia que azotan la vida de los protagonistas.

Por un lado, Amanda se enfrenta a su padre. Saúl le ha enseñado el vídeo de Octavio matando a Emilio. La joven quiere saber qué chantaje tiene contra él para alojarlo en el mejor hotel de los Oramas, pero Octavio esquiva la pregunta de su hija.

Por eso, Amanda es directa con su padre: “Me ha enseñado el vídeo de la muerte de Emilio”, le dice la joven, logrando que su padre tuerza el gesto. Octavio no tiene escapatoria, ¿qué hará ahora que Amanda sabe la verdad?

Y, además, Amanda le cuenta a Mónica todo sobre el vídeo, y la hermana de Saúl trama algo para hacerse con esa prueba, y poder liberar así a Octavio de sus amenazas.

Pero, por otro lado, la vida le sonríe a Amanda cuando visita con César al médico. Juntos, ven la primera ecografía de su bebé. La emoción estalla en la pareja, ¿se darán una nueva oportunidad?

Esta noche, la tensión aumenta en La Encrucijada con dos nuevos capítulos, a las 22.50 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.