Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos al aclamado músico Luis Cobos, el corazón de la Movida Madrileña
Creció rodeado de música y, con los años, consiguió convertirse en uno de los más grandes. Hoy, Luis Cobos se sienta en nuestro plató para hablarnos de sus orígenes y de cómo llegó a ser un referente en el mundo de la música.
Luis Cobos estaba destinado a dedicarse a la música. A los ocho años ingresó en la Filarmónica Beethoven y a los 15 ya fundó la Escola Almia Loyola. Desde niño, se sabía que Luis Cobos iba a llegar lejos.
El cantante siempre ha destacado por mezclar lo popular con los clásicos y lo moderno. Es así como nació su primer grupo, Conexión, una formación de pop soul.
Además de sacar sus propias canciones o de dirigir grandes orquestas y filarmónicas, la huella de Luis Cobos llega hasta el cine o la música de los 80. Durante la Movida Madrileña, sus manos amasaron algunos de los temas que han pasado a la historia.
Luis Cobos repasa una carrera de éxitos que siempre ha tenido la pasión por la música como eje central.
