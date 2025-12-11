Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos al aclamado músico Luis Cobos, el corazón de la Movida Madrileña

Luis Cobos estaba destinado a dedicarse a la música. A los ocho años ingresó en la Filarmónica Beethoven y a los 15 ya fundó la Escola Almia Loyola. Desde niño, se sabía que Luis Cobos iba a llegar lejos.

El cantante siempre ha destacado por mezclar lo popular con los clásicos y lo moderno. Es así como nació su primer grupo, Conexión, una formación de pop soul.

Además de sacar sus propias canciones o de dirigir grandes orquestas y filarmónicas, la huella de Luis Cobos llega hasta el cine o la música de los 80. Durante la Movida Madrileña, sus manos amasaron algunos de los temas que han pasado a la historia.

