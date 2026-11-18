El miembro de la Real Academia Española ha visitado el plató de Pablo Motos para presentar su nueva novela, protagonizada por un joven de 16 años completamente indignado con la vida. Una indignación que el presentador de El Hormiguero ha sacado a la luz, preguntándole sobre a qué partido votaría el chico en cuestión con dicho estado emocional.

De este modo, Arturo Pérez-Reverte ha dado su opinión como "novelista", no como analista político. "Hablando de la derecha", comenzaba explicando: "Para los jóvenes creo, bueno, está probado, entre los jóvenes hasta los 40 años lo que está de moda es la derecha". Una situación que relaciona con los líderes políticos contemporáneos: "Feijóo, que es el PP, es como el padre aburrido que te da el sermón"; mientras que, por otro lado, "Abascal es el tío golfo, el tío que no es fiable, que te da tabaco, que te deja conducir el coche, que te lleva a tomar una copa...".

"Vox es como el PP con cuatro copas", continuaba Reverte para dejar claro que el presidente de Vox, según su modo de ver las cosas, "es un desastre" y que "promete cosas que saben que no podrán cumplir".

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.