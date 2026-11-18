El invitado ha confesado que la hipótesis más peligrosa en la que nos podemos ver los españoles después de las próximas elecciones generales del 29-N es "la falta de fe, nos esta produciendo una especia de descorazonamiento, ya no creemos en los políticos" ha dicho el escritor en El Hormiguero.

La causas de esta falta de fe de los votantes en los políticos las ha explicado Pérez-Reverte, "ya no creemos en las soluciones, buscamos la hipótesis menos mala" ha dicho el escritor.

Para Arturo Pérez Reverte, los dirigentes de nuestro país, "nos han engañado tantas veces, nos ha defraudado tantas veces. unos y otros, aunque últimamente nos está mientiendo el mismo que lo peor es la falta de esperanza" ha argumentado el invitado de El Hormiguero.