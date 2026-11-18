Arturo Pérez-Reverte ha hecho un repaso de la actualidad política en España, aportando su particular punto de vista sobre el panorama que nos envuelve ahora que el 29-N está a la vuelta de la esquina. Después de explicar de dónde cree que viene el éxito de la derecha, el novelista ha pasado a valorar el éxito de Pedro Sánchez entre sus votantes.

"Conozco gente que lo odio y lo va a votar", comentaba: "No hablo de tarugos, hablo de gente de nivel". Una contradicción que ha sorprendido a Pablo Motos, quien ha tratado de encontrar el motivo que el propio Reverte ha pasado a señalar: "Porque España es un país enfermo".

"Es una enfermedad que hizo que nos cargáramos la Primera República, la Restauración, la Segunda República, nos estamos cargando la transición: España es un país enfermo", repetía antes de "echar el freno", tal y como le ha señalado Pablo. Porque, en lugar de entrar en detalles con las "patologías" del país, el escritor ha optado por la prudencia y "dejar de dar titulares".

Disfruta de sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.