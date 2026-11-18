La campaña electoral en el País Vasco está marcada por un clima de creciente crispación y hostilidad hacia el Partido Popular. Un equipo de Espejo Público, encabezado por el periodista Javi Fuente, ha acompañado durante 24 horas a Jon Echeverría, candidato del Partido Popular por Gipuzkoa, para comprobar en primera persona la tensión que rodea cada uno de sus actos públicos.

Tras sufrir pedradas y agresiones en distintas localidades, Echeverría asegura que mantiene intactas sus ganas de hacer campaña pese al acoso de los violentos y a la preocupación de su propia familia, "No tengo miedo porque afortunadamente ya no vivimos como hace 20 años, donde a la gente la mataban por ser del PP, ahora nos tiran piedras", lamenta el candidato y critica la ausencia de condena por parte de Pedro Sánchez.

Insultos y coacciones en Eibar

La jornada tiene su punto más crítico en Eibar. A los pocos minutos de comenzar el acto electoral, la plaza empieza a verse rodeada y la Ertzaintza se ve obligada a desplegar un dispositivo de seguridad. Con la llegada del líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la tensión se dispara entre gritos e insultos, a los que Feijóo resta importancia asegurando que "forma parte del paisaje".

Sin embargo, el acoso directo contra Jon Echeverría se recrudece a pie de calle, protagonizado por personas de todas las edades , desde jóvenes menores de edad hasta mayores de 80, que le increpan y coaccionan cara a cara. Especialmente llamativa resulta la secuencia protagonizada por un hombre mayor, que recrimina al candidato del PP su presencia en el municipio y llega a justificar los ataques sufridos días atrás.

"Lo que no puede hacer es provocar. No me extraña que te pasen cosas, chaval", le grita este vecino en plena calle mientras le señala y le llama "sinvergüenza". Ante las preguntas del reportero de Espejo Público sobre si justifica que le apedreen, el hombre insiste en culpar a la actitud del propio candidato: "No estoy de acuerdo con la violencia, pero por la forma de presentarse aquí, como está la cosa, es normal que reciba eso".

Escoltados por la Ertzaintza

El día concluye con otro momento de alto riesgo cuando Jon Echeverría y el equipo de televisión se disponen a abandonar Eibar rumbo a un nuevo mitin con Feijóo en Bilbao. Al acudir a recoger el vehículo, comprueban que varios radicales esperaban al candidato tanto en el interior como a la salida del aparcamiento.

"Tuvimos que salir escoltados por la Ertzaintza", relata Javi Fuente desde el interior del coche mientras las patrullas abren paso entre los manifestantes.

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