Chema crespo, contra la última medida "diabólica" del juez Peinado con Begoña Gómez: "Está alimentando las dudas sobre la Justicia"

El periodista Chema Crespo se mostraba a la vez escandalizado e indignado por las últimas decisiones del juez Juan Carlos Peinado en el caso que investiga a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Plaza de Castilla, pedía a la mujer del presidente del Gobierno que acredite su viaje a Londres, para comprobar que no se ha desplazado a ningún otro lugar. Y si el propio abogado de Begoña calificaba esta medida como "diabólica", Chema responsabilizaba directamente al juez instructor de ser el instigador de gran parte de lasconstantes y numerosas críticas y cuestionamientos de imparcialidad que se vierten sobre la acción de la Justicia en España.

"Esto es una tropelía, es lo que es. El juez Peinado está alimentando las dudas que mucha gente puede tener respecto del funcionamiento de la Justicia, sin hablar de 'lawfare', que prácticamente no sé ni lo que significa", aseveraba.

Consideraba además el director del diario Público.es que las instrucciones de según que "jueces que se convierten en dioses", constituyen auténticos agravios, afrentas, o escarnios.

No terminaba ahí Chema Crespo su dura crítica al juez Peinado, al que achaca una demostración de "ignorancia supina" o un desentendimiento de su labor de hacer Justicia, sustituida por una animosidad movida por la única meta de buscar "la humillación permanente de esta señora".

Begoña Gómez por su parte no ha actuado más que cumpliendo el requerimiento de tan cuestionado juez.

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