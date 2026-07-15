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Lo recuerda
David Bisbal desvela la boda más insólita de su carrera
Durante su visita a El Hormiguero, David Bisbal compartió una divertida anécdota sobre una actuación en una boda en República Dominicana y explicó cómo el novio acabó convirtiéndose en protagonista.
El cantante recordó que actuar en aquella boda fue una experiencia muy especial, aunque tomó un giro inesperado cuando el novio le quitó el micrófono para interpretar él mismo la canción.
Además, Pablo Motos aprovechó para preguntarle cuánto costaría contratarle para una boda. Entre risas, David Bisbal evitó responder y mantuvo el misterio sobre esa curiosa cuestión.
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