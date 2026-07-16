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'Caso 'Leire Díez''

Javier Caraballo: "Si la directora de la Guardia Civil presentó su dimisión para ir de número 10 a la Comunidad de Madrid está más justificado que lo haga ahora"

El periodista Javier Caraballo destaca que la directora de la Guardia Civil ya dimitió en 2023 para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. "¿No está más justificado que lo haga ahora?" se pregunta.

Novedades acusación directora Guardia Civil.

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Laura Simón
Laura Simón
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La directora de la Guardia Civil y el DAO declaran este jueves ante el juez Pedraz por su supuesta colaboración con las 'cloacas' de Ferraz que presuntamente lideraba la fontanera Leire Díez. Mercedes González y Manuel Llamas están acusados de haber conspirado en esta trama contra sus propios agentes para frenar las investigaciones que salpicaban al PSOE y al Gobierno.

La periodista Pilar Rodríguez Losantos señala que hay que tener en cuenta que en la causa que juzga a la directora de la Guardia Civil va a haber acusaciones que van a pedir prisión preventiva para Mercedes González y para el DAO por el riesgo de reiteración delictiva. Mantiene que el problema de que sigan en su puesto de trabajo es que pueden seguir destruyendo pruebas, que es una de las sospechas más grandes que tiene la UCO.

"Soy bastante contrario a las prisiones preventivas"

Javier Caraballo ha aportado otro punto de vista a la situación procesal de Mercedes González. Es contrario a las prisiones preventivas y cree que es una medida excepcional. "No se pueden convertir nunca en condenas anticipadas salvo en cuestiones muy excepcionales de alarma social y en este caso no concurre nada de eso".

Reitera que medidas cautelares como la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno son "extravagancias" que no tienen nada que ver con el rigor judicial que percibe.

"Su anterior dimisión aclara su catadura ética y moral

Caraballo ha analizado "la catadura ética y moral" de González. Destaca que en 2023 ya dimitió como directora general de la Guardia Civil para poder presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid, iba la número 10 en las listas pero aún así dejó el Cuerpo porque quería un escaño que finalmente no salió. Después volvió a la Guardia Civil. "¿Para ir de número 10 a la Comunidad de Madrid presentó su dimisión, no está más justificado que lo haga ahora?", se pregunta.

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