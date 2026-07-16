El representante de Sam Neill confirma que el actor murió a causa de una neumonía

Este pasado lunes 13 de julio el mundo del cine lloraba la pérdida de una de sus estrellas más emblemáticas. El actor Sam Neill ha muerto a los 78 años en Sídney, Australia. Sin embargo, la causa de su fallecimiento era desconocida para los que crecieron con sus míticos papeles en Jurassic Park. Ahora, su representante, Philip Grenz ha confirmado que el actor perdió la batalla contra una neumonía.

El representante ha confirmado la causa de la muerte del actor tras lo que, según él eran "inexactitudes y falsedades absolutas" publicadas en los medios de comunicación. También ha confirmado que Neill será homenajeado por su familia en su granja de Nueva Zelanda. “Como Sam era una persona extremadamente reservada y detestaba cualquier alboroto, su familia lo homenajeará con un memorial privado en su granja de Nueva Zelanda en una fecha posterior que aún está por determinar”, ha afirmado Grenz.

Los cuatro últimos proyectos de Neill

Las hipótesis colectivas apuntaban a que Sam Neill podría haber fallecido a causa de su lucha contra un linfoma. Sin embargo, tal y como Grenz ha desmentido, el actor superó dicha enfermedad gracias a un nuevo tratamiento llamado CAR-T.

De hecho, gracias a esta recuperación, Neill se embarcó en cuatro grandes proyectos durante su último año de vida. El fruto de estos rodajes verán la luz durante los próximos meses. Entre ellos se encuentran Godzilla x Kong: Supernova y The Last Resort, una comedia romántica coprotagonizada por Daisy Ridley.

El representante de Neill ha pedido públicamente que si alguien quiere honrar la memoria del actor, "en lugar de flores, se realicen donaciones a una de las causas que más le importaban: La fundación Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome".

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