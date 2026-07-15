David Bisbal conmueve a El Hormiguero al recordar la figura de su padre

El cantante almeriense se emocionó en el plató de Pablo Motos al rememorar la profunda relación que mantenía con su padre. Durante la charla, el artista confesó entre lágrimas que piensa en él cada mañana y compartió cómo afronta su ausencia en el día a día.

Este sincero testimonio se convirtió en el momento más íntimo de la noche. Ante la emoción del invitado, el presentador le arropó en pleno directo, contagiando la sensibilidad al público y provocando una reacción muy emotiva en todo el plató.