Manel Fuentes pone a prueba sus conocimientos con este cambio en las reglas de ¡Salta!

Presentar ¡Salta! es una cosa, pero jugarlo es otra muy distinta. Manel Fuentes acepta el reto de participar en una versión especial del concurso en la que las normas cambian y el objetivo pasa por identificar la única afirmación falsa.

Las primeras preguntas le ponen en aprietos y hasta bromea con revisar una respuesta, aunque termina recuperándose al acertar las últimas. El resultado demuestra cómo se desenvuelve el presentador cuando le toca cruzar el puente como un concursante más.

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