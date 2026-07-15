Begoña Gómez entrega los billetes de su viaje a Londres para la graduación de su hija al juez Peinado

El pasado mes de junio, el juez Juan Carlos Peinado impuso a Begoña Gómez una serie de medidas cautelares, entre las que se encontraba la retirada del pasaporte. Días después entregó el documento en los juzgados de Plaza Castilla, pero la mujer de Pedro Sánchez solicitó asistir a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Londres.

Un juzgado de guardia aprobó solamente asistir a la graduación y el lunes el juez Peinado, a través de una providencia, estableció un plazo de cinco días para que Gómez justificara que utilizó el pasaporte exclusivamente para el viaje a Inglaterra.

Este miércoles, Begoña Gómez ha entregado los billetes de avión y ha presentado un recurso contra la iniciativa de Peinado de reclamarle que "acredite" que solo utilizó el documento para viajar a Reino Unido. Así lo ha podido confirmar Antena 3 Noticias a través de un escrito, donde el abogado de la esposa del presidente se queja de que le obligue a acreditar la "inexistencia de una conducta delictiva".

La defensa alega en el recurso que "la inexistencia de un sello físico de entrada en el pasaporte no constituye un indicio" de que el viaje a Londres no se hubiera producido, así como tampoco "puede erigirse en elemento de prueba de la ausencia de entrada" al país británico.

En la misma línea explica que la acreditación puede efectuarse mediante otros medios como "registros electrónicos de la compañía aérea, tarjetas de embarque, reservas de vuelo, justificantes de viaje, registros de inmigración u otra documentación objetiva". Por ello aporta los billetes utilizados para viajar a Reino Unido: el de ida a Londres y el de vuelta a Bristol.

Ningún "acto inadecuado"

No obstante, la defensa de Gómez asegura haber acreditado que, durante el tiempo en el se le permitió utilizar el pasaporte, su cliente no realizó ningún "acto inadecuado". Y denuncia que es la acusación o el órgano instructor quienes deben de "investigar y acreditar los hechos que puedan ser constitutivos de delito" y no la defensa.

De este modo expone que, según el artículo 24.2 de la CE y el artículo 6.2 del Convenio de Derechos Humanos, el derecho a la presunción de inocencia, no solo implica que el investigado es inocente hasta que se demuestre lo contario sino que además "no le incumbe probar su inocencia ni la inexistencia del hecho delictivo que se le imputa".

También explica que, en el caso de persistir en la acreditación "fehacidamente de los movimientos fronterizos" de Gómez, deben pedirlo a la UK Border Force de Reino Unido o a la Embajada del Reino Unido en España, a través de los cauces de cooperación judicial internacional, ya que "no están en poder de esta defensa", alega en el escrito el abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Antonio Camacho Vizcaino.

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