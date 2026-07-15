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ÁGATA Y LOLA
Mireia Oriol abre las puertas del archivo de Ágata y Lola y revela los detalles ocultos del personaje
La actriz recorre el espacio de trabajo de Ágata en la serie y desvela curiosidades sobre la organización del archivo, los objetos del despacho y algunos secretos del rodaje.
Mireia Oriol guía a los espectadores por el archivo donde trabaja Ágata en Ágata y Lola. Explica cómo cada elemento del despacho refleja la personalidad meticulosa, perfeccionista y reservada de su personaje. También muestra la zona en la que se almacenan y organizan los casos.
Durante el recorrido, la actriz desvela para qué sirven los objetos que Ágata utiliza para autorregularse en momentos de tensión y sorprende con un detalle del decorado: las escaleras del despacho son falsas y la comisaría y el archivo están situados en la misma planta.
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