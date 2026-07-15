Mireia Oriol abre las puertas del archivo de Ágata y Lola y revela los detalles ocultos del personaje

Mireia Oriol guía a los espectadores por el archivo donde trabaja Ágata en Ágata y Lola. Explica cómo cada elemento del despacho refleja la personalidad meticulosa, perfeccionista y reservada de su personaje. También muestra la zona en la que se almacenan y organizan los casos.

Durante el recorrido, la actriz desvela para qué sirven los objetos que Ágata utiliza para autorregularse en momentos de tensión y sorprende con un detalle del decorado: las escaleras del despacho son falsas y la comisaría y el archivo están situados en la misma planta.

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