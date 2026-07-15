David Bisbal regala una interpretación improvisada de Antonio Molina al público de El Hormiguero

Antonio Molina es una de las voces más emblemáticas de nuestro país. También lo es la de David Bisbal. Entonces, ¿qué sucede si se hace converger al de Almería con los temas de Molina? ¡Pura magia!

Bisbal ha aprovechado su visita a El Hormiguero para interpretar 'La hija de Juan Simón' frente a Pablo Motos, regalando a los allí presentes uno de los momentos más emotivos de la noche. Ahora bien, David no se caracteriza por el conformismo y ha repetido, improvisando una segunda canción para así terminar de arrancar el aplauso del público.

¡Dale play al vídeo de arriba y revive esta versión de Antonio Molina recreada por David Bisbal!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas