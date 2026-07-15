La inmensa alegría de los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía tras el pase de España a la final del Mundial: así lo celebraron

Después de un partido vibrante en el que la Selección Española fue superior en todo momento a la francesa, los nuestros ganaron por 2 goles a 0 -de Oyarzábal de penalti, y de Pedro Porro- al equipo liderado por Kyllian Mbappé en las semifinales del Mundial 2026. Y 16 años después de la gesta alcanzada por Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Andrés Iniesta o Xavi Hernández en Sudáfrica, estamos de nuevo en la final de la Copa del Mundo. Un encuentro que se disputará el próximo domingo 19 de julio en Nueva York y en el que nos enfrentaremos al ganador del duelo entre Argentina e Inglaterra que se jugará este miércoles 15 de julio.

Aunque la Familia Real no pudo viajar a Dallas para animar a España ya que la semifinal coincidía con la gala de los Premios Princesa de Girona que se han celebrado este martes en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, los Reyes Felipe y Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía no se perdieron el partido y, tras cumplir con sus compromisos institucionales, se ataviaban con sus camisetas de la Selección y vibraban emocionados con la histórica victoria del conjunto entrenado por Luis de la Fuente.

Y así lo ha revelado Casa Real en unas imágenes y un vídeo difundidos a través de sus redes sociales en los que vemos a sus Majestades y a sus hijas siguiendo el encuentro sentados en un sofá en una salita frente a una gran pantalla de televisión. Todos equipados con la segunda equipación de La Roja -la camiseta blanca con detalles rojos- con el dorsal 26 (en referencia al año en el que estamos) y sus respectivos nombres, han visto el enfrentamiento contra Francia entre nervios, confidencias y vítores.

Ha sido cuando el árbitro ha pitado el final del partido cuando Felipe VI, la Reina Letizia, Leonor y Sofía han estallado eufóricos, poniéndose en pie y celebrando entre abrazos, saltos y risas la victoria de España y el pase a la final del Mundial. Un momento inédito que refleja no solo su unión familiar sino también una vena futbolera que no suelen mostrar en público.

"Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título. Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello!" han expresado orgullosos de la rotunda victoria del conjunto de Lamine Yamal, Rodri, Álex Baena o Mikel Merino frente a una de las selecciones más poderosas del mundo.

El Rey Felipe VI ya ha confirmado su presencia en la final del Mundial que se celebrará este domingo en Nueva York -ya apoyó a España en la fase de grupos en el partido contra Uruguay- y en el aire está si lo hará acompañado por Doña Letizia, Leonor y Sofía, ya que por el momento Zarzuela no se ha pronunciado al respecto.