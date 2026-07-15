El alcalde de Ourense, en pie de guerra contra los funcionarios: "Hay un porcentaje que está todo el día esforzándose en trabajar menos"

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se muestra convencido de que entre los funcionarios de su ayuntamiento hay un alto porcentaje de trabajadores que "está todo el día esforzándose por trabajar menos". "Hay un porcentaje grande que no trabaja y se escaquea", asegura.

Recientemente este alcalde publicaba en su cuenta de X la petición de uno de sus funcionarios, que quería unir el teletrabajo con las vacaciones. El alcalde denegó esta petición. Señala que no todos los funcionarios con los que trabaja son así pero hay un porcentaje que sí lo hace.

"Ojalá existiera el despido libre en el sistema funcionarial"

A Pérez Jácome le gustaría poder despedir a los funcionarios sin trabas legales. "Ojalá existiera el despido libre en el sistema funcionarial y acabábamos con esta historia", señala. Cree además que cuando un trabajador pide lunes o viernes de teletrabajo se ven las intenciones. "Ya quiere decir que quieren extender el fin de semana", manifiesta.

Cuenta además el caso de un funcionario que estuvo un año de baja y pidió vacaciones extras y los días moscosos libres del año que estuvo sin trabajar. Denunció al Ayuntamiento y el juez terminó dándoles la razón. En otra ocasión intentaban despedir a un trabajador que llevaba más de un año sin acudir a su puesto de trabajo. "Era una persona que no acudía a trabajar sistemáticamente. Era difícil notificarle porque no aparecía y tardamos meses en poder despedirle".

Añade que este tipo de trabajadores negligentes tienden a boicotearse y se podría prescindir de un tercio. Él mismo asegura que lleva muchos años sin irse de vacaciones. "Ahora en verano me cojo algunas horas algún domingo", bromeaba. "Yo sigo una máxima que dice: "Si trabajas en lo que te gusta, nunca más tendrás que trabajar"".

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