Antena 3 desvela las primeras imágenes de A la deriva, su nueva serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher

Antena 3, cadena líder de la televisión y referente en ficción nacional, desvela las primeras imágenes de A la deriva, su nueva serie original para el Prime Time. Con este proyecto, Atresmedia, motor de la ficción en España, refuerza su compromiso con la producción de contenidos originales y de calidad. La serie también podrá verse en atresplayer.

Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan este gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes, Mariam Hernández, Joaquín Notario, Cristian Valencia, Ian Losada, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción.

A la deriva es la nueva gran apuesta de ficción para el Prime Time de Antena 3 y se ha grabado entre Canarias y Madrid

La ficción cuenta con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

En definitiva, A la deriva es una historia de mujeres fuertes y resilientes, en la que la sororidad y la superación atraviesan todo el relato. Una serie coral que se construye en torno a unas mujeres que deben lidiar con las consecuencias del regreso de esos familiares que creían muertos.

A la deriva es una producción de Boomerang TV junto a Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia y Luis Santamaría es el productor ejecutivo de esta serie escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, y dirigida por Humberto Miró y Menna Fité.

Lucía Alonso y Humberto Miró firman la coproducción ejecutiva, Diego del Pozo es responsable de Contenidos de Atresmedia y Daniel del Casar es analista de Guion. Al frente de la dirección de Casting está Juan León y de la dirección de Producción, Diego Polo. Antonio González es el director de Fotografía, Paco Redondo, el director artístico y Gualter de Sá el figurinista. La jefa de Maquillaje es Eva Martínez y la de Peluquería Raquel Martínez. Óscar Paniagua se encarga del Sonido y Noelia Núñez de las localizaciones.

Así es A la deriva

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas.

Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.