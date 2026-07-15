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Los violentos robos de un menor atemorizan a los ancianos de Majadahonda: Las crudas imágenes que han ayudado a su detención

Una serie de asaltos a personas mayores residentes en el municipio madrileño de Majadahonda sume en el miedo a muchos vecinos. Los robos se han llegado a producir a plena luz del día y con gran violencia. El delincuente, un menor que está aumentando su historial.

Menor cazador de ancianos detenido

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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Las violentas imágenes de los asaltos de uno de los cinco robos cometidos joven menor de edad conmocionan. Tres robos en mayo, otro en junio y uno más este mes de julio, en Majadahonda, Madrid. Sigue a sus víctimas al interior de sus portales y no se corta a la hora de emplear la fuerza contra personas vulnerables. Sus objetivos, personas mayores con las capacidades físicas visiblemente mermadas.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la comunidad de uno de esos robos ilustran la brutalidad con la que se empleaba este joven, detenido gracias a la colaboración ciudadana. El relato de varios testigos y el vídeo de uno de sus golpes han facilitado que la Guardia Civil identificara al delincuente y procediese a su detención.

La periodista Ana Pizarroso se desplazaba a esta localidad madrileña, donde para muchos habitantes la inseguridad ha aumentado, y extreman las precauciones.

En plató no salían de su asombro. Indignados solicitaban a las autoridades y a los legisladores medidas más contundentes para evitar la multirreincidencia así como la impunidad de los menores de edad. Se iniciaba un debate "casi ético" sobre cómo tratar de encontrar soluciones.

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