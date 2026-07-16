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EL LAGO BUENO DE LAS COSAS

Miguel Lago nos revela donde irán de vacaciones nuestros colaboradores este verano

Miguel Lago nos revela con su característico toque de humor dónde irán de vacaciones este año los colaboradores para descansar de la temporada.

Miguel Lago

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Una vez más, Miguel Lago consigue encontrarle el lado bueno a todo. Esta vez nos recuerda que Roberto Brasero, el hombre del tiempo de la casa, ha batido un auténtico récord de apariciones en pantalla. Y tiene todo el sentido del mundo: al fin y al cabo, ¿quién no quiere saber si toca sacar el paraguas o las chanclas antes de hacer planes?

Con semejante presencia en Atresmedia, quizá ya sea el momento de plantearse habilitarle una habitación en el edificio. Una cama, un armario y una cafetera, como mínimo. Total, casi pasa más horas allí que en su propia casa.

Pero si hay algo que anuncia que el verano ya está aquí, además del calor, son las vacaciones. Y Miguel Lago ya tiene claro el destino de cada uno. Ana Obregón, tras su tradicional posado estival, parece que entrará en modo conservación hasta septiembre, compartiendo frigorífico imaginario con la siempre impecable Carmen Lomana.

Mientras tanto, Beatriz Cortázar y Susana Uribarri harán lo que mejor se les da: recorrer algunos de los hotelazos más exclusivos de la jet set nacional. Porque si alguien sabe disfrutar de unas buenas vacaciones con estilo, son ellas.

Iñako Díaz Guerra, en cambio, ha preferido cambiar el lujo por la naturaleza. Sin complicaciones, sin grandes artificios y, según sentencia Lago, con un plan de lo más rural: se va de camping.

Y para cerrar la lista, Sonsoles Ónega, que demuestra una vez más que el calor no le asusta lo más mínimo. Sus destinos ideales podrían ser Dubái, el desierto del Sáhara o Córdoba en pleno verano. Porque si las temperaturas son extremas, mucho mejor.

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