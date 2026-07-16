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Muere una persona tras ser arrollada por un tren en el apeadero de Anoeta, Guipúzcoa

La circulación entre Tolosa y Villabona ha quedado restablecida después de ser suspendida por el trágico arrollamiento.

Imagen de la estación de San Sebastián

Imagen de la estación de San Sebastián Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

La circulación de Renfe entre Tolosa y Villabona, en Guipúzcoa, ha quedado restablecida después de ser suspendida por el arrollamiento mortal de una persona en un punto no autorizado de paso a la altura de la localidad guipuzcoana de Anoeta.

Tal y como han detallado fuentes de Adif, a las 7:10 horas un tren de Renfe Mercancías ha detenido la marcha en el apeadero de Anoeta por el arrollamiento de una persona en un punto no autorizado de paso.

Tras este suceso, la circulación ya ha sido restablecida.

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