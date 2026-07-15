David Bisbal recuerda su encuentro con Will Smith: "Sentí que volvía a ser un niño"

Durante la entrevista con Pablo Motos, David Bisbal recordó cómo fue conocer a Will Smith y grabar un vídeo junto al artista y actor, una experiencia que calificó como inolvidable.

El almeriense confesó que ahora le da reparo volver a ver aquellas imágenes, aunque aseguró que no se arrepiente de la emoción que mostró porque sintió que estaba reviviendo su infancia.

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