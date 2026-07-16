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La moneda de un dólar con la imagen de Donald Trump ya está en producción en Estados Unidos

La pieza conmemorativa del 250º aniversario de la independencia ya se produce en Filadelfia y reabre el debate sobre la legalidad de incluir a un presidente en ejercicio en la moneda oficial.

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La moneda de un dólar con la imagen de Donald Trump ya está en producción en Estados Unidos | Antena3 Noticias

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Sofía Avendaño
Publicado:

La Casa de Moneda de Estados Unidos ha comenzado la producción de una nueva moneda conmemorativa de un dólar en la que aparece el rostro del presidente Donald Trump. El anuncio lo realizó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a través de la red social X, donde explicó que la emisión forma parte de los actos por el 250º aniversario de la independencia del país.

Según Bessent, la moneda pretende homenajear "la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos". La pieza muestra en el anverso el retrato de Trump, acompañado por el lema "In God We Trust", la palabra "Liberty" y las fechas "1776-2026". En el reverso figura un águila con flechas y ramas de olivo, una imagen inspirada en el Gran Sello de Estados Unidos.

Un nuevo símbolo de la Administración Trump

La nueva moneda se suma a otras iniciativas impulsadas por la Administración para reforzar la presencia de la imagen del presidente en espacios e iniciativas oficiales. En los últimos meses, el rostro de Trump ha aparecido en pancartas de edificios federales y la Casa Blanca también ha planteado la creación de pasaportes conmemorativos y billetes de 250 dólares. Además, su nombre ha sido incorporado al rebautizado Instituto Trump de la Paz y, de forma temporal, al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, antes de que una decisión judicial lo impidiera.

Debate sobre su legalidad

Con esta emisión, Trump se convierte en el segundo presidente en ejercicio cuya imagen figura en una moneda oficial, después de Calvin Coolidge, que apareció en una pieza conmemorativa acuñada en 1926 por el 150º aniversario de la independencia. No obstante, la decisión ha generado controversia, ya que la legislación estadounidense establece que las monedas no pueden incluir retratos de personas vivas y que solo pueden representar a personas fallecidas.

Fuentes del Departamento del Tesoro han confirmado que la moneda ya se está acuñando en Filadelfia y que su puesta en circulación está prevista para el próximo otoño. Ante las críticas, Bessent ha defendido la iniciativa recordando el precedente de Coolidge y asegurando que ese caso demuestra que es posible representar a un presidente vivo en una moneda conmemorativa.

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