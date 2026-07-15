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AlaZ | 15 de julio

Goleada de Javier en AlaZ: plácido triunfo con 23 aciertos en su programa 100 en Pasapalabra

El concursante madrileño se ha quedado a sólo dos aciertos del bote de 766.000 euros, marcando un ritmo inalcanzable para David.

Goleada de Javier en AlaZ: plácido triunfo con 23 aciertos en su programa 100 en Pasapalabra

Goleada de Javier en AlaZ: plácido triunfo con 23 aciertos en su programa 100 en Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Javier ha podido vivir una fiesta completa en su programa 100 en Pasapalabra. El madrileño se ha regalado una goleada en AlaZ, en cuanto a que se ha quedado a sólo dos aciertos del bote de 766.000 euros y también porque ha marcado un ritmo tan exigente que David nunca ha podido alcanzarle. Ha sido, por lo tanto, un centenario perfecto y con dedicatoria justo antes de empezar a jugar: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”.

El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

El conmovedor mensaje de Javier por sus 100 programas en Pasapalabra: “Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí”

El encargado de empezar el duelo ha sido Javier precisamente y, tras unos primeros compases igualados, ha protagonizado el jugadón con el que se ha desmarcado: once respuestas de un tirón. En su siguiente turno ha completado la primera vuelta y ha llegado a 22 aciertos.

David, recortando distancias, ha puesto emoción con su propia gran jugada: de nueve letras, para terminar su primera ronda con 21. Ha sido el momento con más suspense, al que Javier ha respondido sacando otro as para plantarse con 23 aciertos. Ese listón ha sido definitivo, ya que su rival no ha podido igualarle. ¡Revive este duelo en el vídeo!

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Javier se la juega en AlaZ para empatar con David... ¡y llegar a su programa 100 en Pasapalabra!

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