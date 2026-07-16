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Están en tus manos: el alegato de los cinco finalistas de Tu cara me suena 13

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops te animan a que los votes mañana como ganadores si te ha gustado su concurso.

Están en tus manos: el alegato de los cinco finalistas de Tu cara me suena 13

Están en tus manos: el alegato de los cinco finalistas de Tu cara me suena 13

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Patri Bea
Patri Bea
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Ya solo queda un día para descubrir quién se lleva la victoria de esta decimotercera edición. J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops están en tus manos y tú decidirás quién toca la gloria.

Para convenceros de que los votéis, los cinco finalistas han hecho su alegato final. Todos tienen muchas ganas de sorprenderos en esta última gala y quieren que los votéis si habéis disfrutado de su concurso.

Nada está escrito y todo está en el aire. Con Hugh Jackman, Meryl Streep, Farinelli, Liza Minelli y María Carey, los finalistas se juegan el triunfo. ¡Escucha lo que nos han contado dándole al play al vídeo de arriba!

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Votación CERRADA: el público elige los 4 concursantes que acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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