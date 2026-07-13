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El juez Peinado pide a Begoña Gómez pruebas para demostrar que solo utilizó el pasaporte para acudir a la graduación de su hija

El juez le concede un plazo máximo de cinco días para presentarlas y advierte sobre un posible delito de quebrantamiento de la medida cautelar.

El juez Peinado en una imagen de Archivo (EFE) junto a una fotografía de Begoña Gómez (Europa Press)/ EFE/ Europa Press

El juez Peinado en una imagen de Archivo (EFE) junto a una fotografía de Begoña Gómez (Europa Press) EFE/ Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a tomar las riendas de la investigación abierta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras haberse tomado unos días de vacaciones. El juez ha dictado una providencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias en la que otorga hasta un máximo de cinco días a Gómez para que justifique que utilizó el pasaporte exclusivamente para el viaje que el juez que sustituía a otro sustituto le había autorizado a Reino Unido entre el 8 y el 10 de julio para viajar a la graduación de su hija.

El juez afirma que, como en el pasaporte no se aprecian sellos de entrada o salida, presente pruebas de que solo realizó ese viaje y le advierte de que, si no lo acredita o descubre que incumplió las medidas cautelares, podría enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Juan Carlos Peinado exigió el pasado 20 de junio el retiro del pasaporte a Begoña Gómez, después de enviarla a juicio ante un jurado popular acusada de cuatro delitos. El juez atendió la petición de la acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Hazteoir. Peinado considera que existe riesgo de fuga porque se enfrenta a 24 años de cárcel.

Estar rodeada de escoltas no supone ninguna garantía porque, según el magistrado, bien por sí mismos o bien por seguir las órdenes de sus superiores, pueden contribuir a su fuga. La acusada solicitó viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Reino Unido, pero Peinado se marchó de vacaciones sin haber resuelto esta cuestión. En cambio, lo hizo el juez suplente del sustituto que le concedió el permiso para el segundo desplazamiento.

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