El juez Peinado pide a Begoña Gómez pruebas para demostrar que solo utilizó el pasaporte para acudir a la graduación de su hija

El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a tomar las riendas de la investigación abierta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras haberse tomado unos días de vacaciones. El juez ha dictado una providencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias en la que otorga hasta un máximo de cinco días a Gómez para que justifique que utilizó el pasaporte exclusivamente para el viaje que el juez que sustituía a otro sustituto le había autorizado a Reino Unido entre el 8 y el 10 de julio para viajar a la graduación de su hija.

El juez afirma que, como en el pasaporte no se aprecian sellos de entrada o salida, presente pruebas de que solo realizó ese viaje y le advierte de que, si no lo acredita o descubre que incumplió las medidas cautelares, podría enfrentarse a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Juan Carlos Peinado exigió el pasado 20 de junio el retiro del pasaporte a Begoña Gómez, después de enviarla a juicio ante un jurado popular acusada de cuatro delitos. El juez atendió la petición de la acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Hazteoir. Peinado considera que existe riesgo de fuga porque se enfrenta a 24 años de cárcel.

Estar rodeada de escoltas no supone ninguna garantía porque, según el magistrado, bien por sí mismos o bien por seguir las órdenes de sus superiores, pueden contribuir a su fuga. La acusada solicitó viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la graduación de su hija en Reino Unido, pero Peinado se marchó de vacaciones sin haber resuelto esta cuestión. En cambio, lo hizo el juez suplente del sustituto que le concedió el permiso para el segundo desplazamiento.

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá si Gómez debe ser juzgada por un jurado popular

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá este lunes sobre la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Gómez a juicio con jurado por cuatro posibles delitos junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Cinco magistrados de la Sección 23 de la audiencia madrileña, reunidos en lo que se denomina sala reforzada o pleno, tratarán este asunto y otros dos, que son un recurso presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de sobreseer el delito de intrusismo, y otro sobre una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír.

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