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"Vais a votar solo los de casa": este viernes, tú dices quién gana Tu cara me suena

J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops se juegan el triunfo de la edición con unos números de infarto.

Este viernes, gran final de Tu cara me suena

"Vais a votar solo los de casa": este viernes, gran final de Tu cara me suena

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Patri Bea
Patri Bea
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J Kbello, María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops son los cinco finalistas de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y este viernes uno de ellos se alzará con el triunfo de la temporada gracias a vuestros votos a través de la web de antena3.com, de mensajes y de llamadas. Manel Fuentes avisará al comienzo de la gala de la apertura de las votaciones.

Una edición llena de momentazos y numerazos llega a su fin, pero esta última gala promete sorprendernos con imitaciones dignas de una gran final. No solo los finalistas imitarán: Aníbal Gómez, Leonor Lavado, Jesulín de Ubrique y Sole Giménez también actuarán sobre el escenario de Tu cara me suena.

J Kbello hará de Hugh Jackman en The Greatest Showman, Cristina Castaño de Meryl Streep en Mamma Mia!, Martín Savi será Farinelli, Paula Koops imitará a Liza Minelli y María Parrado se la jugará con Mariah Carey. ¿Quién debe ganar Tu cara me suena 13? ¡Te esperamos el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!

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Votación CERRADA: el público elige los 4 concursantes que acompañarán a J Kbello en la gran final de Tu cara me suena

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