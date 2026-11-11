Chema Crespo defiende a los sindicatos tras las palabras de Ayuso: "Formo parte de esa mafia y de esa basura desde hace 50 años"

11 de noviembre de 2026, una jornada marcada por la huelga general convocada por los sindicatos a raíz de la crisis que vive España en materia de vivienda. La jornada comenzaba con incidentes en diferentes puntos del país, donde se registraban cargas policiales, bloqueos y altercados a raíz de los piquetes informativos organizados por los sindicatos.

A las 9 de la mañana, se estimaba, a raíz del paro, una bajada del suministro eléctrico del 10 %. Una cifra que la analista política Pilar Losantos consideraba que "no es demasiado para lo que cabía esperar". Para ella, todos los españoles tienen conciencia de que se trata de una "huelga contra la oposición" y, por este motivo, la tildaba de ser el "primer acto de precampaña electoral al que los españoles tienen todo el derecho a sumarse si así lo consideran". Sin embargo, tras estas palabras, también denunciaba los "piquetes coercitivos" contra quienes no quieran sumarse a la huelga y a quienes se les impide ir a trabajar.

"Es el primer acto de precampaña electoral al que los españoles tienen todo el derecho a sumarse"

"La huelga es un derecho constitucional y es el último recurso de los trabajadores en situaciones donde sus derechos se ven seriamente perjudicados", defendía en primera instancia el director general de Público.es, Chema Crespo, al ser preguntado por lo que ocurre en el país. Al incidir en los piquetes, recordaba que hubo intentos por criminalizarlos, aunque se modificó legislativamente.

Ante la diferenciación que hacía Losantos con el término "coercitivos", Crespo mencionaba que, en ese caso, cualquier violencia está perseguida por la ley. Recalcaba que, si se produce, dejarían de ejercer la función de piquete informativo, sobre el que recordaba que "tienen perfecto derecho de presentar ante los trabajadores cuáles son los motivos de la huelga".

"La huelga es ilegal porque va contra la oposición"

La periodista y colaboradora Mariló Montero también cargaba contra los piquetes en el sector del transporte, que han provocado altercados. Según decía, "están siendo bastante agresivos, impidiendo el trabajo de los profesionales". "Nadie discute que sea constitucional, pero hay una versión política que dice que es ilegal porque va contra la oposición y no tiene sentido". Tras estas palabras, aclaraba que la huelga debería ir dirigida contra el Gobierno socialista, que lleva ocho años gobernando.

El director general de Público.es también recordaba las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrevista de ayer en 'Espejo Público', donde llamaba a los sindicatos "mafia y basura". Crespo, que se mostraba "indignado" al respecto, le lanzaba un mensaje a Ayuso: "Yo formo parte de esa mafia y de esa basura desde hace 50 años y no entiendo la democracia sin unos sindicatos fuertes que cumplen su función, en este caso, en una huelga perfectamente justificada como consecuencia de una crisis de vivienda, de salarios y de precios".

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