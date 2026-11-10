Pedro Sánchez: "Ganar el Mundial en EEUU y que Trump diera la copa a España fue un orgasmo político"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pronunciarse sobre la organización del Mundial 2030, que España compartirá con Portugal y Marruecos, y sobre la incógnita de qué país acogerá la gran final del torneo.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que la decisión corresponde a la FIFA, aunque se ha mostrado optimista con la posibilidad de que la selección española vuelva a proclamarse campeona del mundo, esta vez ante su afición.

Además, ha sorprendido al recordar la victoria de España en el Mundial 2026 y la entrega del trofeo por parte de Donald Trump, un momento que ha definido como un "orgasmo político".

Mundial 2030

Durante una entrevista concedida este lunes a La Séptima, Sánchez ha sido preguntado por los rumores que sitúan la final del Mundial 2030 en Marruecos y por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien había planteado retirar la candidatura española si nuestro país no es elegido para albergar el partido decisivo.

El presidente del Gobierno ha evitado entrar en la polémica sobre la sede de la final y ha insistido en que corresponde al organismo que dirige Gianni Infantino tomar la decisión definitiva.

"Creo que España es el país que más partidos va a acoger del Mundial, así está propuesto"

No obstante, ha reivindicado el papel de España y Portugal como impulsores de la candidatura conjunta, a la que posteriormente se incorporó Marruecos: "Este es un tema importante. Esto lo decide la FIFA, pero es cierto que hay dos países que organizamos, o que lanzamos esta idea, España y Portugal, le correspondía a Europa por la rotación, e incorporamos a un país hermano como es Marruecos", ha explicado.

Sánchez también ha destacado que España está llamada a tener un papel protagonista en la organización del campeonato, independientemente de dónde se dispute la final.

"Creo que España es el país que más partidos va a acoger del Mundial, así está propuesto", ha señalado, en referencia al reparto previsto de encuentros entre los tres países anfitriones.

"Un orgasmo político"

Pero quizá el momento más destacados de la entrevista llegó cuando Sánchez recordó la conquista del Mundial 2026 por parte de la selección española.

"Más allá de eso. Ganamos en Sudáfrica, ganamos en Nueva York, en 2030 nos toca ganar en España"

El presidente hizo referencia a la entrega del trofeo por parte de Donald Trump, con quien mantiene manifiestas discrepancias políticas, y ha reconocido entre risas la satisfacción que le produjo aquella imagen.

"Somos campeones. Ganar la Copa del Mundo en Estados Unidos y que (Donald) Trump se la diera a la selección española para mí fue un orgasmo político", ha confesado el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha aprovechado asimismo el recuerdo del triunfo español para expresar también su deseo de que la selección vuelva a conquistar el título en el próximo Mundial: "Más allá de eso. Ganamos en Sudáfrica, ganamos en Nueva York, en 2030 nos toca ganar en España", ha concluido.