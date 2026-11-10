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Trump vuelve a arremeter contra la prensa y califica de "perdedor" al republicano Thomas Massie

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a protagonizar un bronco enfrentamiento con la prensa y sectores de su propio partido durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Durante la comparecencia, el mandatario arremetió de manera directa contra la corresponsal de CNN, Kaitlan Collins, y tildó de "perdedor" al representante republicano por Kentucky.

Trump vuelve a arremeter contra la prensa y califica de "perdedor" al republicano Thomas Massie

Trump vuelve a arremeter contra la prensa y califica de "perdedor" al republicano Thomas Massie REUTERS/Aaron Schwartz

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María Lafalla
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El incidente se desencadenó cuando la periodista de CNN, Kaitlan Collins, intervino para preguntarle sobre los ocho artículos de destitución (impeachment) presentados formalmente por el congresista republicano Thomas Massie contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusándolo de abusos de poder y de haber llevado al país a acciones bélicas en Irán sin la aprobación del Congreso.

Trump interrumpió tajantemente a Collins y dirigió un ataque personal directo contra ella y su cadena de televisión:

"Massie es un perdedor, igual que tú eres una perdedora en CNN. Igual que tus valoraciones son un fracaso. Massie es un perdedor. Un perdedor frío como una piedra", espetó el presidente.

Durante la misma comparecencia, el presidente también rehusó contestar a las preguntas de un informador de la cadena MSNOW (anteriormente conocida como MSNBC), tildando al medio de "red falsa" y "broma" antes de pasar la palabra a otra periodista.

Defensa cerrada a Pete Hegseth

A pesar de la presión en el Congreso, donde la resolución impulsada por Massie podría contar con apoyos suficientes en la Cámara de Representantes, Trump respaldó sin fisuras al titular de Defensa. A través de sus redes sociales y ante los medios, el mandatario afirmó que "Pete Hegseth debe ser alabado, no destituido" y lo definió como "el oficial militar más popular y exitoso del país".

Trump aseguró que mantendrá a Hegseth en su cargo incluso en el supuesto de que la Cámara Baja apruebe el proceso de destitución, recordando el apoyo del funcionario entre las filas del ejército y destacando las cifras de reclutamiento bajo su mandato.

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