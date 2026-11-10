La Mesa analiza este miércoles la huelga general y cuenta con el debut televisivo de Marta Prats con invitados como Elena Furiase y Fonsi Nieto

La Mesa, presentada por Cristina Pardo, combina en su próxima edición, que se emitirá en Antena 3 este miércoles tras El Hormiguero, el análisis de la actualidad política con una conversación protagonizada por familiares de algunos de los personajes más famosos de nuestro país.

El espacio abordará la huelga general, las expectativas sobre su seguimiento, las reivindicaciones de sus convocantes y las consecuencias políticas de la jornada. Asimismo, analizará las últimas encuestas, la situación de las principales formaciones políticas en vísperas del inicio de la campaña electoral y las razones por las que continúa sin cerrarse un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Aprovechando la visita del líder del PP a El Hormiguero, La Mesa también tratará sobre cómo los programas de entretenimiento se han convertido en un altavoz potente para los candidatos.

Además, el espacio de Cristina Pardo contará con el debut televisivo de Marta Prats, hija de Matías Prats, en una mesa conformada por Elena Furiase (hija de Lolita Flores), Andrea Quintero (hija de Jesús Quintero, ‘El loco de la colina’) y Fonsi Nieto (sobrino de Ángel Nieto), junto al escritor Máximo Huerta.

Todos ellos desgranarán anécdotas e historias familiares y debatirán sobre el peso de sus apellidos en su vida.