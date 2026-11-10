Esta tarde en Y ahora Sonsoles estaremos en directo en el funeral en honor a las víctimas de Urda

Han pasado 13 días del accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde fallecieron 69 personas y alrededor de 200 resultaron heridas. Este se convierte en el segundo accidente mortal de los últimos nueve meses, junto al de Adamuz (Córdoba).

Hoy a las 19:00, la Catedral Primada de Toledo acoge un funeral oficial en honor a las 69 víctimas mortales. Un homenaje al que acudirán los Reyes de España y algunos miembros del Gobierno y la política española, pero en el que no estará el presidente Pedro Sánchez.

Esta tarde, Y ahora Sonsoles se traslada a Urda para retransmitir el homenaje a las víctimas del accidente. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.