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Tiro con arco, ballestas, cuchillos y fuego: el espectacular show de Tyrone y Margot en El Hormiguero

Marron ha presentado a dos artistas circenses para poner el broche de oro al paso de Can Yaman por el programa.

Tiro con arco, ballestas, cuchillos y fuego: el espectacular show de Tyrone y Margot en El Hormiguero

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El fenómeno internacional Can Yaman ha llegado a El Hormiguero para protagonizar una noche llena de anécdotas y buen humor. El actor ha compartido algunas de sus experiencias dentro y fuera de los rodajes y ha mostrado su lado más cercano.

Para poner el broche de oro al paso del intérprete por el programa, Pablo Motos ha dado paso a Marron, que ha traído al plató a Tyrone y Margot, dos especialistas de circo mundialmente conocidos que han brindado un espectáculo inolvidable.

Los artistas circenses han dejado a todos boquiabiertos con su espectacular show en el que incluso el presentador y el propio Can Yaman han participado antes de que cerrasen el espectáculo con un arriesgadísimo juego que involucraba fuego y cuchillos. ¡Espectacular!

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