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Serafín Giraldo detalla el operativo tras el tiroteo y la explosión de una mochila bomba en Oviedo

En mitad del programa llegaba la noticia desde Oviedo. Allí, un tiroteo y la posterior explosión de una mochila bomba acababan con la vida de un agente y dejaban a otro en estado muy crítico. El inspector jefe de la Policía Nacional Serafín Giraldo avanzaba más detalles.

Tiroteo en Oviedo

El inspector Jefe de Policía Serafín Giraldo informa de los detalles de la explosión de Oviedo

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Anna Martín
Publicado:

La noticia de última hora que llegaba este martes al programa ha dejado a todos los presentes sorprendidos. En el barrio de Villafría, en Oviedo, se habría producido esta mañana un tiroteo. Lo que ocurría después nos lo detallaba el inspector jefe de la Policía Nacional Serafín Giraldo.

El tiroteo, según relataba Giraldo, ha llevado a la movilización de los agentes después de que un padre trasladara a su hija de 17 años al hospital con varias heridas de bala, presuntamente provocadas por los disparos de un vecino.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los radiopatrullas de la Policía Nacional. Al llegar al inmueble, en primera instancia, han encontrado en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente era un artefacto explosivo, por lo que han dado aviso a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax).

Una mochila con una luz parpadeando en el descansillo

"Al llegar ven en la zona de buzones del descansillo una mochila con un cilindro que tenía una luz parpadeando y ahí se activa el protocolo y acuden los compañeros", detallaba el inspector policial sobre esos primeros momentos de la actuación.

Con la llegada de los agentes especializados, Giraldo explicaba que se ha sacado la mochila al exterior, según informa, "para evitar daños". Es en ese momento cuando se produce la explosión.

Tras la detonación, el subinspector de la Unidad de Guías Caninos, de 58 años, fallecía. Giraldo avanzaba que se llamaba Juanjo y que recientemente había sido reconocido por su trabajo. Sobre el agente Tedax, aseguraba, basándose en el último parte médico, que se encontraba "gravísimo" en el hospital, con una pierna amputada a causa de la explosión.

"El autor está huido y en estos momentos se le está buscando", confirmaba el inspector jefe de Policía. "Hay una operación cerco para tratar de detener a ese individuo, que ya está completamente identificado", informaba, asegurando que contaba con antecedentes.

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