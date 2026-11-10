“Trabajamos hasta 17 horas”: Can Yaman revela cómo se ruedan las series turcas y las diferencias con España

Can Yaman ha regresado a El Hormiguero y ha hablado con Pablo Motos de su experiencia trabajando en distintos países. El actor ha explicado que los rodajes en Turquía son muy diferentes a los de España, sobre todo por la cantidad de horas que pasan trabajando.

“En Turquía se trabaja 16 o 17 horas, también los domingos”, ha contado. Según ha explicado, en apenas seis días pueden grabar unos 150 minutos de una serie, una cantidad de contenido que en otros países se reparte en varios capítulos. Para Can Yaman, este ritmo de producción es una de las razones del éxito internacional de las series turcas.

Pero el actor también ha hablado de lo que más le gusta de trabajar en España. Aquí ha destacado las pausas para comer y el ambiente que se crea entre compañeros, algo que considera muy cercano a la cultura turca.

En Italia, en cambio, ha explicado que las jornadas suelen ser más continuas y que no se hacen las mismas pausas. También ha bromeado con las diferencias gastronómicas, desde la costumbre de compartir platos hasta los horarios de los restaurantes. Y es que hay algo que le encanta de España: ¡poder salir a cenar a las once y media de la noche!