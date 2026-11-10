Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Hormiguero

“Trabajamos hasta 17 horas”: Can Yaman revela cómo se ruedan las series turcas y las diferencias con España

El actor ha contado en El Hormiguero cómo se trabaja en las series turcas y las diferencias que ha encontrado al rodar en España e Italia. Desde las largas jornadas hasta las pausas para comer, hay cosas que le han llamado mucho la atención.

Can Yaman revela cómo se ruedan las series turcas y las diferencias con España

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Can Yaman ha regresado a El Hormiguero y ha hablado con Pablo Motos de su experiencia trabajando en distintos países. El actor ha explicado que los rodajes en Turquía son muy diferentes a los de España, sobre todo por la cantidad de horas que pasan trabajando.

“En Turquía se trabaja 16 o 17 horas, también los domingos”, ha contado. Según ha explicado, en apenas seis días pueden grabar unos 150 minutos de una serie, una cantidad de contenido que en otros países se reparte en varios capítulos. Para Can Yaman, este ritmo de producción es una de las razones del éxito internacional de las series turcas.

Pero el actor también ha hablado de lo que más le gusta de trabajar en España. Aquí ha destacado las pausas para comer y el ambiente que se crea entre compañeros, algo que considera muy cercano a la cultura turca.

En Italia, en cambio, ha explicado que las jornadas suelen ser más continuas y que no se hacen las mismas pausas. También ha bromeado con las diferencias gastronómicas, desde la costumbre de compartir platos hasta los horarios de los restaurantes. Y es que hay algo que le encanta de España: ¡poder salir a cenar a las once y media de la noche!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Dos artistas de circo sorprenden a Can Yaman con su increíble show en El Hormiguero

Tiro con arco, ballestas, cuchillos y fuego: el espectacular show de Tyrone y Margot en El Hormiguero

Can Yaman revive en El Hormiguero su primera visita a España y habla de su fenómeno fan

Can Yaman revive en El Hormiguero su primera visita a España y habla de su fenómeno fan

series

“Trabajamos hasta 17 horas”: Can Yaman revela cómo se ruedan las series turcas y las diferencias con España

¡David falla en la A! Su inicio errático le castiga en AlaZ sin llegar a empatar con Moisés
AlaZ | 10 de noviembre

¡David falla en la A! Su inicio errático le castiga en AlaZ sin llegar a empatar con Moisés

Alejo Sauras reniega de Dustin Hoffman y acaba brillando con sus películas en Palabras Cruzadas
Mejores momentos | 10 de noviembre

Alejo Sauras reniega de Dustin Hoffman y acaba brillando con sus películas en Palabras Cruzadas

Alejo Sauras da un ejemplo de honestidad ante Alaska en Pasapalabra: “Lo ha acertado ella”
Mejores momentos | 10 de noviembre

Alejo Sauras da un ejemplo de honestidad ante Alaska en Pasapalabra: “Lo ha acertado ella”

El actor se ha resistido a aceptar la victoria en La Pista, asegurando que la verdadera ganadora era Alaska, pero ha acabado haciéndolo por David.

El apuro de David con Cristina Plazas: “A ver si van a pensar que les digo eso a los invitados”
Mejores momentos | 10 de noviembre

El apuro de David con Cristina Plazas: “A ver si van a pensar que les digo eso a los invitados”

Cristina Plazas y David han protagonizado un curioso momento cuando la actriz estaba haciendo balance de su aportación en el pasado programa.

Marisol

La madre de un superviviente de Urda denuncia que no les han invitado a la misa funeral: "Nos hubiera gustado ir"

Piedralaves

Hablamos con una vecina de Piedralaves evacuada por las lluvias: "Suenan las alarmas y son todo recuerdos del fuego"

Oviedo

Se busca al autor de un tiroteo en Oviedo, que también dejó una mochila bomba mortal: "Posiblemente va armado"

Publicidad