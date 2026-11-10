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Can Yaman revive en El Hormiguero su primera visita a España y habla de su fenómeno fan

El actor ha hablado sobre las surrealistas pasiones que levanta mientras ha echado la vista atrás recordando su primer paso por España.

Can Yaman revive en El Hormiguero su primera visita a España y habla de su fenómeno fan

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Can Yaman ha visitado El Hormiguero para compartir las últimas novedades de su carrera como actor. El intérprete turco ha hablado de sus nuevos proyectos y ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

En este momento, Pablo Motos ha querido echar la vista atrás y recordar su primer paso por España. El actor ha dicho que le dejó anonadado el recibimiento y ha revelado que aprendió en español, en parte, "por una cuestión de respeto" hacia sus seguidores.

Can Yaman ha reflexionado sobre la fama y ha afirmado que le da mucha rabia no poder comunicarse con todos sus fans. ¡No te lo pierdas!

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