En El Hormiguero
Can Yaman revive en El Hormiguero su primera visita a España y habla de su fenómeno fan
El actor ha hablado sobre las surrealistas pasiones que levanta mientras ha echado la vista atrás recordando su primer paso por España.
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Can Yaman ha visitado El Hormiguero para compartir las últimas novedades de su carrera como actor. El intérprete turco ha hablado de sus nuevos proyectos y ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.
En este momento, Pablo Motos ha querido echar la vista atrás y recordar su primer paso por España. El actor ha dicho que le dejó anonadado el recibimiento y ha revelado que aprendió en español, en parte, "por una cuestión de respeto" hacia sus seguidores.
Can Yaman ha reflexionado sobre la fama y ha afirmado que le da mucha rabia no poder comunicarse con todos sus fans. ¡No te lo pierdas!
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