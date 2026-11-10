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Disfruta de la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

El actor turco ha vuelto a revolucionar al plató en su regreso a España con una noche repleta de momentazos inolvidables.

Disfruta de la entrevista completa a Can Yaman en El Hormiguero

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Uno de los actores turcos más populares del panorama internacional, Can Yaman, ha sido el protagonista de una nueva noche en El Hormiguero. Durante su visita, ha repasado su trayectoria, ha hablado de sus próximos proyectos y ha compartido algunas de las historias más sorprendentes de su vida.

Nada más llegar, el invitado ha dejado boquiabiertos a todos con su increíble nivel de español. El actor, que ya había contado en el programa anteriormente que estaba aprendiendo el idioma, ha sorprendido con su truco para terminar de dominarlo: ¡la inteligencia artificial!

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Tras esto, Pablo Motos ha querido saber qué diferencia encuentra entre rodar en Turquía y en España. Can ha dicho que aquí se lleva mucho lo de la sobremesa mientras que en su parís de origen son más rápidos y disciplinados con la producción a contra reloj.

Además, el presentador le ha pedido al intérprete que reflexionase sobre la fama y él ha recordado la locura que supuso su primera visita a El Hormiguero.

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