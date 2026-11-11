Roberto Leal propone a Ken Appledorn el baile de su próxima boda con Jorge Cadaval

Era muy complicado que Ken Appledorn ganara este duelo en La Pista. Le ha costado incluso a Cristina Plazas, que ha necesitado llegar al segundo fragmento para darse cuenta de que era ‘Baila con el hula-hoop’. El actor ha reconocido que jamás había escuchado esta canción, bastante lógico teniendo en cuenta que es de Michigan y que nació un año después de este éxito de Enrique y Ana.

Alaska le ha recomendado a Ken “que vea en internet los vídeos de la época”. Roberto Leal se ha sumado a esa petición para que Jorge Cadaval le ponga el videoclip. “Pero que te grabe tu reacción”, ha añadido. Además, el presentador le ha hecho una sugerencia de cara a su próxima boda, de la que el invitado habló en el anterior programa.

Roberto le ha sugerido que esta canción podría ser el baile con el que Jorge y Ken abran la fiesta. “Qué maravilla”, ha imaginado. ¡No te lo pierdas!