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Mejores momentos | 10 de noviembre

Roberto Leal propone a Ken Appledorn el baile de su próxima boda con Jorge Cadaval

El actor ha escuchado por primera vez ‘Baila con el hula-hoop’, la canción de Enrique y Ana, y Alaska le ha comentado que se va a quedar aún más alucinado cuando vea el videoclip.

Roberto Leal propone a Ken Appledorn el baile de su próxima boda con Jorge Cadaval

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Era muy complicado que Ken Appledorn ganara este duelo en La Pista. Le ha costado incluso a Cristina Plazas, que ha necesitado llegar al segundo fragmento para darse cuenta de que era ‘Baila con el hula-hoop’. El actor ha reconocido que jamás había escuchado esta canción, bastante lógico teniendo en cuenta que es de Michigan y que nació un año después de este éxito de Enrique y Ana.

Alaska le ha recomendado a Ken “que vea en internet los vídeos de la época”. Roberto Leal se ha sumado a esa petición para que Jorge Cadaval le ponga el videoclip. “Pero que te grabe tu reacción”, ha añadido. Además, el presentador le ha hecho una sugerencia de cara a su próxima boda, de la que el invitado habló en el anterior programa.

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Roberto le ha sugerido que esta canción podría ser el baile con el que Jorge y Ken abran la fiesta. “Qué maravilla”, ha imaginado. ¡No te lo pierdas!

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