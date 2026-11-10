Las inmobiliarias denuncian actos vandálicos previos a la huelga general: pintadas y amenazas de "reventar" escaparates

La huelga general del 11 de noviembre pondrá a prueba la movilidad de pasajeros en España, con servicios mínimos que oscilan entre el 18% y el 85% en los vuelos, dependiendo de la ruta y el aeropuerto, y alcanzan el 73% en la alta velocidad de Renfe. El paro coincide con otras dos jornadas de huelga de maquinistas, los días 10 y 12, que ya están ocasionando problemas en la red ferroviaria. Aeropuertos, estaciones, conexiones insulares y traslados turísticos se verán afectados de forma desigual.

Las propias inmobiliarias han amanecido este martes con pintadas y actos vandálicos. La huelga ya ha empezado con vandalizaciones en sus cristales como se observa una gran pintada en negro que pone "11N huelga general". Además denuncian que han puesto silicona en las puertas para que no puedan entrar los trabajadores.

"Estamos ante una situación de miedo, en un principio teníamos idea de venir mañana, pero visto lo visto, creo que no va a ser posible, nuestro derecho a trabajar se ve limitado", cuenta una trabajadora anónima de inmobiliaria que no quería mostrar la cara.

Piquetes de coacción e ilegales

La abogada Montse Suárez ha explicado que este tipo de piquetes de coacción son ilegales: "Una cosa es el piquete informativo y otro estos delitos, una conducta delictiva para que mañana no trabajen quienes tienen el legítimo derecho a este trabajo".

La trabajadora de inmobiliaria ha explicado que ya había pretensión para no trabajar hoy: "Nos han puesto silicona en la puerta. He podido hablar con otras inmobiliarias y bancos y nos han amenazado, una compañera de cafetería me ha dicho que si mañana abre le van a reventar el cristal del escaparate".

Susana Díaz ha querido explicar que esta huelga oficialmente la convoca UGT y CCOO porque los Sindicatos no tienen derecho: "Este tipo de imágenes las podremos ver esta noche. Esto ha abierto una grieta por la fecha del inicio de la huelga y la otra debilidad es que los veteranos saben que hacer una convocatoria arrastrada por un movimiento sindical, tiene estos riesgos.

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