¡David falla en la A! Su inicio errático le castiga en AlaZ sin llegar a empatar con Moisés

Es la situación más temida por los concursantes en AlaZ: fallar nada más comenzar. Supone ir ya con un lastre el resto de la prueba, sea decisivo o no. Lo ha sido en este caso para David porque le ha faltado esa letra para empatar con Moisés a 22 aciertos. En cambio, se ha quedado con uno menos y ha perdido por la mínima.

David ha llegado al duelo con más segundos, ha elegido jugar de la A a la Z… y lo que menos se esperaba era tropezar en la A. Su reacción, después, ha sido fantástica: ha ido siempre con ventaja sobre Moisés y ha necesitado sólo cuatro turnos más para completar su primera ronda con 21 aciertos. Ahí se ha frenado, con muchas dudas en las tres preguntas pendientes.

Moisés ha ido recortando distancias. La jugada con la que ha terminado su primera vuelta ha cambiado el guion por completo: ha llegado a los 22 aciertos. A partir de ahí, los dos concursantes han especulado con el tiempo. El propio concursante riojano ha movido ficha y ha fallado, dejando un resquicio a David para su remontada. Sin embargo, el barcelonés no ha logrado aprovecharlo y ha acabado siendo víctima de aquel error tempranero. ¿Cuál fue ese fallo? ¡Revive este AlaZ en el vídeo!