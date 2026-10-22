El socialista palentino Chema Crespo, sobre la crisis del PSOE en Palencia: "El reglamento se ha cumplido escrupulosamente"

Palentino, socialista y muy ligado a la política, Chema Crespo, colaborador del programa 'Espejo Público' analiza la rebelión del PSOE en Palencia. Él fue concejal del Ayuntamiento de Palencia, diputado provincial y procurador en las Cortes de Castilla y León hasta 2007. Aunque ya no está de forma activa en política conoce todos los entresijos del partido en la provincia.

¿Por qué Ferraz ha impuesto a su candidato?

Los militantes socialistas de Palencia eligieron por una gran mayoría a Álvaro Bilbao ,actual concejal de Urbanismo de la capital palentina, como número uno a las listas del Congreso de los Diputados para las elecciones del 29N. El respaldo fue casi unánime, 77 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra. Álvaro Bilbao obtuvo un 98,72% de apoyo entre los miembros del Comité Provincial del PSOE de Palencia. Allí, el candidato estaba claro pero frente a la decisión de la militancia Ferraz impuso otra candidata: Mariluz Martínez Sejo, una mujer cercana a Sánchez.

¿Quiere Sánchez controlar el partido tras el 29N?

Chema Crespo reconoce esta sintonía entre Sánchez y su candidata en Palencia. Según Crespo la sintonía con Sánchez es "total y absoluta" pero explica que "la diputada Mariluz Martínez Sejo es una diputada que lleva 10 años en Madrid en el Congreso, que está muy valorada por la Dirección Federal. Es una buena diputada que ha trabajado muy duro, pero por distintas circunstancias se ha ido despegando bastante del territorio".

"Esto ha generado una conversación muy grande en la provincia"

Sobre el candidato de la militancia, Crespo, afirma que sin duda Álvaro Bilbao "es un joven absolutamente formado, absolutamente preparado, que se ha trabajado el campo, es concejal en el Ayuntamiento de Palencia. Tiene solvencia profesional y política sobrada. Y se ha ganado el afecto y el apoyo de la militancia palentina", pero a la hora de hablar del procedimiento la realidad es que al última palabra en las listas nacionales la tiene el Comité Federal y "tiene su sentido" defiende de Crespo ya que "en determinadas circunstancias, se considera que hay personas que reúnen cualidades y que no tienen arraigo en el territorio. El reglamento se ha cumplido escrupulosamente, pero esto ha generado una conversación muy grande en la provincia".

¿Cuestión de paridad?

La dirección federal defiende su decisión, entre otros argumentos, en favor de la "paridad" en las listas. Es la explicación que ha dado María Jesús Montero como coordinadora de campaña del PSOE. ¿Es la verdadera razón o es una explicación sobre la marcha ante el revuelo causado? La decisión ha abierto la crítica dentro y fuera del partido socialista.

La realidad es que Mariluz Martínez es muy cercana a Sánchez, fue uno de sus apoyos en las primarias de 2017, este giro de guion impuesto por la dirección del partido socialista abre una crisis de confianza entre los militantes del PSOE en Palencia. Toda la lista del PSOE de Palencia al Congreso de los Diputados ha renunciado a ocupar sus puestos por los cambios impuestos por Ferraz.

En "Espejo Público" Chema Crespo insiste en que la explicación está en el procedimiento y los estatutos del partido, "el procedimiento legal estatutario del Partido Socialista se ha seguido escrupulosamente. Eso lo saben todos los afiliados" y recuerda que "en elecciones de ámbito nacional, la última palabra la tiene el Comité Federal. En elecciones de ámbito regional, la tiene el comité regional. Aquí se ha seguido el procedimiento".

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