Huelga general
Última hora de la huelga general en directo: Piquetes y cargas policiales en el inicio de la primera huelga general en España en 14 años
Sigue aquí en directo la última de la huelga general por la vivienda y salarios dignos.
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A las 00:00 horas de este miércoles 11 de noviembre ha arrancado la primera huelga general en España en los últimos 14 años. Desde el minuto cero los piquetes informativos se han hecho notar provocando afecciones en turnos industriales de noche por todo el país.
En Madrid se han producido los primeros altercados en Mercamadrid donde se han reunido alrededor de mil manifestantes. CCOO ha denunciado cargas policiales con gas pimienta contra los concentrados. A través de su perfil en la red social X informan de que 13 integrantes de la concentración han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios y una persona ha sido detenida.
Otro de los puntos calientes del comienzo de la huelga general estuvo en a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en el distrito de Carabanchel. Las primeras valoraciones de los sindicatos, CCOO y UGT, son optimistas y en un primer comunicado hablan de "amplio seguimiento". Ambas organizaciones han valorado "positivamente" estas cifras iniciales, que prevén ampliar conforme avance la jornada "en el conjunto de los sectores y territorios". Según los datos facilitados por ambas centrales sindicales, el seguimiento ha alcanzado el 90% tanto en los puertos, con especial incidencia en Valencia y Algeciras, como en el sector del automóvil, donde reportan "paros totales" en plantas como Volkswagen Navarra y SEAT Barcelona.
En Cataluña, la movilización arrancó con el lanzamiento de cohetes y petardos desde 28 puntos de Barcelona convocado por el Sindicat de Llogateres, cuyo portavoz, Enric Aragonès, la ha definido como "la primera huelga general por la vivienda de la historia" de la clase trabajadora para recordar que la riqueza "la producimos nosotros".
En Andalucía, CCOO de Sevilla ha calificado de "éxito" el arranque de la protesta tras el despliegue de piquetes en Mercasevilla junto a UGT.
En Extremadura, piquetes de CCOO, UGT, el sindicato '25 de marzo' y plataformas de vivienda han recorrido centros laborales en Cáceres, Badajoz y Mérida, donde la Policía Nacional impidió el acceso a las cocheras de limpieza en El Prado y a los trabajadores de la empres Día.
En Galicia, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha asegurado que el paro registra un amplio seguimiento en la industria y los servicios urbanos durante la noche.
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Sigue aquí en directo la última de la huelga general por la vivienda y salarios dignos.
Última hora de la huelga general en directo: Herido leve un piquete en Pontevedra tras ser atropellado
Un piquete ha resultado herido leve tras ser atropellado por un coche en un polígono de Pontevedra en el marco de la huelga general. Según fuentes del 112 Galicia, los hechos tuvieron lugar sobre las 06:00 horas a la altura del punto limpio, en la calle Montelouredo, en el polígono do Campiño.
El informante explicaba que un vehículo había arrastrado varios metros a una persona. Precisamente fuentes de Comisiones Obreras han añadido que el herido es afiliado al sindicato, y que fue arrastrado unos 300 metros en el capó de un coche, hasta que este frenó y pudo bajar, registrando contusiones en una pierna y una mano. Fue atendido en urgencias del hospital Montecelo, recibiendo ya el alta.
El TSJM tumba los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid en algunos sectores
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelarísima servicios mínimos acordados por el Gobierno de la Comunidad madrileña para la jornada de huelga general de este miércoles en los sectores de justicia, educación y transporte a excepción de los previstos para el Metro.
Así lo acuerda el TSJM en un auto en el que acuerda esta medida cautelarísima a petición de Comisiones Obreras (CCOO) mientras resuelve la cuestión de fondo del recurso interpuesto por este sindicato contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de noviembre que establece lo servicios mínimos para la jornada de huelga general.
El TSJM sustituye asimismo los acuerdos suspendidos por los previstos para la huelga fijada el 14 de noviembre de 2012.
Última hora de la huelga general en directo: Dos detenidos en la Alhambra
La Policía Nacional ha detenido a dos miembros de un piquete informativo concentrado a las puertas de la Alhambra con motivo de la huelga general después de que agredieran a los agentes que trataban de facilitar el acceso de dos trabajadores al monumento granadino. Los hechos han ocurrido en torno a las 8:00 horas, cuando dos empleados de la Alhambra que pretendían entrar al monumento para incorporarse a sus puestos de trabajo solicitaron a los agentes que les facilitaran el acceso ante la imposibilidad de hacerlo por la acción de los piquetes.
Última hora de la huelga general en directo: La Bolsa abre con ganancias del 0,64%
La Bolsa española ha abierto hoy con ganancias del 0,64 %, por encima de los 20.000 puntos, en una jornada en la que el mercado se ve animado por las empresas tecnológicas, y a pesar de los renovados temores a más subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). En el inicio de la jornada, de huelga general en España, el principal selectivo español ha abierto con esa subida del 0,64%, hasta los 20.057,4 puntos. Las ganancias del año se elevan al 15,88 %.
Atropellan a una persona que participaba en un piquete en Tarragona
Una persona que participaba en un piquete ha sido atropellada este miércoles por la mañana durante el corte de uno de los accesos viarios a Tarragona y ha sido trasladada al hospital Joan XXIII de la ciudad, según ha informado la Guardia Urbana.
La víctima formaba parte de un piquete que se encontraba en el puente de entrada a Tarragona que conecta la autovía T-11 con el hospital cuando fue arrollado por un coche en circunstancias que están siendo investigadas.
Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) le han atendido en el lugar del suceso y le han trasladado al Hospital Joan XXIII, aunque, según la Guardia Urbana, no está grave. La policía asegura que trata de un accidente y que se está investigando.
Última hora de la huelga general en directo: Facua llama a una huelga de compras
Facua-Consumidores en Acción llama a la ciudadanía a desarrollar también una huelga de compras en esta jornada de huelga general. La asociación insta a los consumidores a no comprar ni contratar servicios durante toda la jornada para "denunciar la pérdida de poder adquisitivo ante la escalada de precios de la vivienda, los alimentos, la electricidad y la gasolina".
Aseguran en un comunicado que eso es una forma de "visibilizar el descontento ante una situación que compromete el acceso a la vivienda y a otros bienes básicos por la carestía de la electricidad, los carburantes, las hipotecas o los alimentos".
Asimismo, llamó a no repostar combustible y paralizar durante ese día las gestiones para nuevas contrataciones y los cambios de tarifas con operadoras de luz, gas, telecomunicaciones o entidades financieras.
Última hora de la huelga general en directo: "Gobierne quien gobierne nos tendrán enfrente"
"Es una huelga de toda la clase trabajadora que lo está pasando fatal y que dice que sin nosotros la economía no funciona hoy. Hoy paramos el país, paramos la producción, paramos también de consumir y demostramos que esa economía sin la gente que la hacemos cada día no funciona y que por lo tanto nuestra vida se tiene que poner en el centro", insiste el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Fernando de los Santos, en las Noticias de la Mañana de Antena 3.
Última hora de la huelga general en directo: Algunos maquinistas no pueden cumplir servicios mínimos en Barcelona
El bloqueo de las principales vías de acceso a la ciudad de Barcelona desde primera hora de la mañana por parte de piquetes que se manifestaban por la huelga general ha impedido a algunos maquinistas de Renfe llegar a los trenes programados en los servicios mínimos.
Entre las 6:30 y las 8:00 horas se habían programado 44 trenes para cumplir el 25% de los servicios mínimos decretados por la Generalitat en hora punta, pero de estos, 13 no han podido salir. Según han detallado estas fuentes, de estos 13 trenes, cinco acabarán saliendo aunque con retraso.
El motivo de que estos trenes no hayan salido es que algunos maquinistas que intentaban acceder en coche a las estaciones de origen de los convoyes no han podido llegar a tiempo por los cortes en las carreteras catalanas desde primera hora de la mañana.
Los cortes de carretera y el bloqueo de las cocheras de TMB ha afectado también a los servicios mínimos de los autobuses que circulan por el área de Barcelona.
Última hora de la huelga general en directo: la plantilla de Navantia acuerda no secundar la huelga
En Andalucía, CCOO de Sevilla ha calificado de "éxito" el arranque de la protesta tras el despliegue de piquetes en Mercasevilla junto a UGT. Su secretario general provincial, Carlos Aristu, ha asegurado que las plantillas "no están entrando en el turno de noche" de las principales fábricas y que en el mercado central "los camiones que venían a descargar están dando la vuelta y yéndose y solo entran camiones vacíos a enchufarse".
Asegura UGT que hay un seguimiento de hasta un 85% de la huelga por parte de la industria naval y aeronáutica; no obstante, la plantilla de los astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz) acordó por una ligera mayoría no secundar la huelga general de hoy.
Por su parte, en Extremadura, piquetes de CCOO, UGT, el sindicato '25 de marzo' y plataformas de vivienda han recorrido centros laborales en Cáceres, Badajoz y Mérida, donde la Policía Nacional impidió el acceso a las cocheras de limpieza en El Prado y a los trabajadores de la empresa Día.
Última hora de la huelga general en directo: Cercanías Madrid recomienda consultar horarios
Renfe ha recomendado a los usuarios de la red de Cercanías de Madrid consultar horarios antes de viajar debido a que la oferta habitual de trenes puede verse afectada por la huelga general de hoy. En concreto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos obligatorios para Cercanías del 75% en hora punta, que abarca desde las 06:00 a las 09:00 horas; de las 13:30 a las 15:30 horas y de las 18:30 a las 20:30 horas.
Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%. Después de una jornada de huelga de maquinistas en el grupo Renfe con importantes afectaciones en la red de Cercanías en la jornada de este martes, desde Cercanías se ha alertado a los usuarios en redes sociales que la oferta habitual de trenes podrá verse afectada también este miércoles.
Última hora de la huelga general en directo: Bloqueados los accesos a la estación de Sants de Barcelona
Piquetes informativos de la huelga general de 24 horas convocada para este miércoles han bloqueado esta mañana los accesos a la estación de Sants de Barcelona. A primera hora, los piquetes informativos han entrado también en la estación de tren y se han manifestado en el vestíbulo. A la entrada ha habido algunos momentos de tensión entre piquetes y personas que querían acceder a la misma.
Última hora de la huelga general en directo: Dificultan el acceso a Madrid por carretera
Los primeros piquetes informativos por la huelga general convocada este miércoles han dificultado la circulación en varias de las principales carreteras de acceso a la capital, provocando cortes e impidiendo el acceso de los vehículos.
En la autovía A-6, en el acceso a Aravaca sentido Madrid, un grupo de manifestantes ha cortado la carretera y está provocando retenciones de varios kilómetros.
Antes, en la carretera A-5, en el acceso a Madrid por Alcorcón, a la altura de San José de Valderas, otro piquete informativo ha cortado la carretera sobre las 06:40 horas durante 20 minutos hasta que han sido disueltos por la Policía.
Última hora de la huelga general en directo: Cargas policiales en la Empresa de Transportes de Málaga
Los piquetes informativos han recorrido el centro de Málaga esta madrugada, lo que ha conllevado el cierre de comercios y desalojo de algunas terrazas, aunque los momentos de mayor tensión se han vivido en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), donde la policía llegó a cargar contra los manifestantes.
En la sede de la EMT se ha producido un enfrentamiento con los agentes para que se desalojara el lugar de salida de los primeros autobuses, que funcionan este 11N con servicios mínimos establecidos, y la policía ha llegado a cargar con las porras contra los piquetes para despejar el camino.
Los piquetes han acudido asimismo a MercaMálaga, donde la policía les ha apartado para que pudieran salir los camiones. En las cercanías de un piquete junto a la salida de una boca de metro de la ciudad también se han producido cargas, ya que se había cortado una calle utilizando barreras de plástico de una obra.
Última hora de la huelga general en directo: Una treintena de puntos de las carreteras catalanas cortadas
Los piquetes informativos desplegados en Cataluña por los principales sindicatos cortan pasadas las 7:00 horas de esta mañana más de treinta puntos de la red viaria de Cataluña entre ellos en la autopista AP-7, la autovía A-2 y la B-10, también conocida como la Ronda del Litoral de Barcelona. La B-23 se encuentra cortada entre Sant Just Desvern y Sant Joan Despí, en sentido Barcelona, y en Molins de Rei en ambos sentidos. También están afectados los accesos a Barcelona por la C-58 y C-33, con cortes en Montcada i Reixac, y el Nudo de la Trinitat. La C-58 también se encuentra cortada en Sant Quirze del Vallès en sentido Barcelona. Asimismo se producen cortes en la A-2, entre El Prat de Llobregat y Sant Joan Despí en sentido Barcelona. Otras carreteras de la provincia de Barcelona afectadas por los cortes son la C-16, en Sant Fruitós de Bages, la C-35, en Parets del Vallès, la autopista C-32 en Mataró, en los dos sentidos de la marcha y la C-1413a en Sant Cugat del Vallès, también en ambos sentidos.
Última hora de la huelga general en directo: UGT denuncia "agresiones de agentes" contra piquetes informativos
Patricia Ruiz de UGT "agresiones de agentes de la Policía Nacional" contra integrantes del piquete informativo desplegado a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Fuencarral (Madrid). En un mensaje en la red social X publica: "¡Basta ya de violencia policial!" y señala "las dificultades para informar a las personas trabajadoras y las agresiones de agentes de la Policía Nacional a nuestros compañeros y compañeras durante el piquete informativo". "¡Informar no es delito! ¡La libertad sindical se respeta! ¡Ni un paso atrás!". En este punto es donde se ha vivido uno de los puntos de tensión en Madrid y justo el sector transportes ha sido uno de los sectores en los que CCOO ha conseguido sustituir los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid por los pactados en 2012.
Última hora de la huelga general en directo: El TSJM suspende los servicios mínimos decretados por la Comunidad de Madrid en estos sectores
A través de un comunicado, CCOO informaba de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido medidas cautelarísimas para los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional para la huelga general en los sectores de Administración de Justicia, Educación y Transportes. Según el comunicado del sindicato, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado "parcialmente las medidas cautelarísimas solicitadas por el sindicato" contra las dotaciones fijadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, de las que únicamente queda fuera Metro de Madrid. Según el sindicato, el auto ordena sustituir los mínimos impugnados por los baremos que rigieron durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012
Última hora de la huelga general en directo: El Sindicato de Inquilinas entra en la sede de Alquiler Seguro
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha llevado a cabo un piquete en la sede central de la inmobiliaria Alquiler Seguro, para denunciar las prácticas "mafiosas" de la compañía. "Hoy ha habido un piquete en la sede de alquiler seguro para denunciar sus prácticas mafiosas. No solo están los buitres y los rentistas también están aquellos que llaman a los caseros para convencerles de que nos suban el alquiler".
Última hora de la huelga general en directo: Falsa alerta de bomba antes del arranque de la huelga
Y justo antes de que comenzase la huelga general se han vivido momentos de tensión en Madrid, en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Las alarmas se encendieron por un aviso de bomba. En la zona se ha desplegado un amplio dispositivo de la policía. La alerta se desactivó tras realizar minuciosas inspecciones aunque poco después hubo otro aviso en una calle paralela. Se cree que era una maniobra de distracción de las fuerzas de seguridad en las primeras horas de la huelga general.
Última hora de la huelga general en directo: Incidente en un polígono en Valencia
En la Comunidad Valenciana la Confederación General del Trabajo (CGT) ha apostado piquetes en Mercavalencia y cocheras de transportes. Se ha vivido tensión en uno de los polígonos cuando los piquetes han parado a un coche que de pronto ha comenzado la marcha provocando el susto de los presentes.
Última hora de la huelga general en directo: Prenden fuego a neumáticos en Mercabarna
En Cataluña la jornada de huelga comenzó con el lanzamiento de cohetes y petardos desde 28 puntos de Barcelona convocado por el Sindicat de Llogateres, cuyo portavoz, Enric Aragonès, la ha definido como "la primera huelga general por la vivienda de la historia" de la clase trabajadora para recordar que la riqueza "la producimos nosotros". En Mercabarna se ha prendido fuego a varios neumáticos. A esta hora 33 carreteras están cortadas.
Última hora de la huelga general en directo: CC.OO. y UGT hablan de "amplio seguimiento" en el arranque
CC.OO. y UGT han valorado el arranque de la huelga general de forma positiva y hablan de un "amplio seguimiento" de la jornada en los primeros turnos laborales. Según los datos facilitados por ambas centrales sindicales, el seguimiento ha alcanzado el 90% tanto en los puertos, con especial incidencia en Valencia y Algeciras, como en el sector del automóvil, donde reportan "paros totales" en plantas como Volkswagen Navarra y SEAT Barcelona. Asimismo, sitúan la adhesión en el 85% en la industria cárnica, en el 82% en la recogida de basuras y en el 75% en el sector energético, mientras que en el ámbito sociosanitario cifran el respaldo en un 38%, garantizándose los servicios mínimos, y en el sector postal en el 35,04%.
Última hora de la huelga general en directo: Tensión también en las cocheras de la EMT
Otro de los puntos calientes han tenido lugar a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en el distrito de Carabanchel. Alrededor de 500 manifestantes contra los que los agentes también han cargado. Intentaban obstaculizar la entrada y salida de los autobuses.
Última hora de la huelga general en directo: Vídeo de la tensión vivida en Mercamadrid
Máxima tensión en Mercamadrid en el arranque de la huelga general. Los agentes han cargado contra los manifestantes y CC.OO, denuncia el uso de gas pimienta y que 13 personas han tenido que ser atendidas por los sanitarios, además de que hay una persona detenida.
Última hora de la huelga general en directo: Cargas policiales en Mercamadrid con 13 atendidos por los sanitarios y un detenido
La tensión ha marcado el inicio de la jornada de huelga en Mercamadrid. Alrededor de 1.000 manifestantes se concentraron esta madrugada en la zona y CC.OO. ha denunciado que 13 integrantes de la concentración han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios y una persona ha sido detenida.
Última hora de la huelga general en directo: Primera huelga general en España en 14 años
Buenos días y bienvenidos a una jornada de información en directo sobre la primera huelga general que vive España en los últimos 14 años. Madrugada de piquetes concentrados especialmente en polígonos industriales y mercados mayoristas están haciendo complicado el arranque de la jornada en diferentes puntos del país. Aquí podrás seguir todos los acontecimientos de esta jornada de huelga.
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