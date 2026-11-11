Última hora de la huelga general en directo: Piquetes y cargas policiales en el inicio de la primera huelga general en España en 14 años

A las 00:00 horas de este miércoles 11 de noviembre ha arrancado la primera huelga general en España en los últimos 14 años. Desde el minuto cero los piquetes informativos se han hecho notar provocando afecciones en turnos industriales de noche por todo el país.

En Madrid se han producido los primeros altercados en Mercamadrid donde se han reunido alrededor de mil manifestantes. CCOO ha denunciado cargas policiales con gas pimienta contra los concentrados. A través de su perfil en la red social X informan de que 13 integrantes de la concentración han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios y una persona ha sido detenida.

Otro de los puntos calientes del comienzo de la huelga general estuvo en a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) en el distrito de Carabanchel. Las primeras valoraciones de los sindicatos, CCOO y UGT, son optimistas y en un primer comunicado hablan de "amplio seguimiento". Ambas organizaciones han valorado "positivamente" estas cifras iniciales, que prevén ampliar conforme avance la jornada "en el conjunto de los sectores y territorios". Según los datos facilitados por ambas centrales sindicales, el seguimiento ha alcanzado el 90% tanto en los puertos, con especial incidencia en Valencia y Algeciras, como en el sector del automóvil, donde reportan "paros totales" en plantas como Volkswagen Navarra y SEAT Barcelona.

En Cataluña, la movilización arrancó con el lanzamiento de cohetes y petardos desde 28 puntos de Barcelona convocado por el Sindicat de Llogateres, cuyo portavoz, Enric Aragonès, la ha definido como "la primera huelga general por la vivienda de la historia" de la clase trabajadora para recordar que la riqueza "la producimos nosotros".

En Andalucía, CCOO de Sevilla ha calificado de "éxito" el arranque de la protesta tras el despliegue de piquetes en Mercasevilla junto a UGT.

En Extremadura, piquetes de CCOO, UGT, el sindicato '25 de marzo' y plataformas de vivienda han recorrido centros laborales en Cáceres, Badajoz y Mérida, donde la Policía Nacional impidió el acceso a las cocheras de limpieza en El Prado y a los trabajadores de la empres Día.

En Galicia, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha asegurado que el paro registra un amplio seguimiento en la industria y los servicios urbanos durante la noche.

Sigue aquí en directo la última de la huelga general por la vivienda y salarios dignos.