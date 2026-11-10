¿Hay que avisar a la empresa? ¿Cómo influye en el salario? Un experto resuelve todas las dudas sobre la huelga general

Este miércoles 11 de noviembre está convocada una huelga general en España. El objetivo de los sindicatos convocantes es pedir soluciones ante la crisis de acceso a la vivienda, mejoras salariales y medidas para frenar el encarecimiento del coste de la vida.

Aunque es un derecho reconocido en la Constitución son muchas las dudas que todavía tienen los trabajadores que se plantean seguir mañana la huelga general.

Dudas legales sobre la huelga

La primera duda que surge es si tenemos la obligación de avisar a nuestra empresa de que vamos a hacer huelga. José María Camarero, periodista económico de ABC, explica que legalmente no es obligatorio avisar previamente, "y de hecho las empresas no pueden preguntar a sus trabajadores quien va o quien no va a hacerla, es un derecho". Sin embargo, el experto reconoce que hay ciertas empresas que por su logística "necesitan testar".

¿Y qué pasa si no puedo llegar o acceder a la empresa? En este caso hay que tener en cuenta varios supuestos. "Si hablamos de piquete informativo, lo más importante es que una persona que va a su empresa y no puede acceder tiene que documentar que está allí, que ha ido y que ha intentado acceder, pero que no ha podido". Se puede documentar con fotografías, vídeos o llamada de teléfono, pero lo importante es "dejar la prueba porque de lo contrario la empresa da por hecho que la persona ha hecho huelga y se le descontará el día de trabajo".

Otra duda que nos puede surgir es si tenemos la obligación de asistir a nuestro puesto de trabajo si hacemos servicios mínimos, que son aquellos que deben prestarse de manera obligatoria al considerarse esenciales para la comunidad. En este caso, el periodista económico detalla que "legalmente sí". "Si como trabajador estás incluido en el grupo de servicios mínimos de esos cuadrantes que la mayor parte de las empresas ya tienen hechos sobre quién tiene que acudir, tu obligación legal es asistir a tu puesto de trabajo".

¿Nos afecta económicamente?

Mucha gente también se pregunta si el hecho de asistir a la huelga nos perjudica económicamente. Lo cierto es que durante la huelga, nuestro contrato laboral queda suspendido y dejamos de percibir el salario correspondiente al tiempo que hacemos huelga, pero hacer huelga no es una sanción. "La parte proporcional de esa jornada de huelga se descontará de la nómina, es decir, el salario base, los complementos si los hay, la paga extra y todo lo que sea prorrateado en ese cómputo anual. Todo proporcionalmente y vendrá reflejado en la nómina del mes".

El experto insiste en que lo que debemos tener muy claro es que el día de la huelga, si hacemos, no cotizamos ni tampoco se nos cuenta de cara a la jubilación.

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