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En tierra lejana | 10 de noviembre

Ecmel lucha por recuperar a Boran y culpa a Sadakat de haberle ocultado que es su padre

El patriarca intenta recuperar a Boran tras descubrir que es su hijo, culpa a Sadakat de haberle ocultado la verdad y acaba sacando una pistola ante los Albora.

Ecmel lucha por recuperar a Boran y culpa a Sadakat de haberle ocultado que es su padre

Ecmel lucha por recuperar a Boran y culpa a Sadakat de haberle ocultado que es su padre

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat ha intentado impedir que su hijo escuchara a Ecmel. Lo ha acusado de ser un traidor y un hombre malvado. Sin embargo, Boran ha decidido dejarlo hablar.

Tras entrar en la mansión, Ecmel ha aprovechado la oportunidad para explicarle que no sabía que era su hijo. Según él, Sadakat le ocultó que estaba embarazada. También le ha reprochado a la matriarca haberlo llevado a la cárcel y haberle arrebatado el liderazgo de la familia.

En ese momento, Alya le ha recordado que también secuestró a su hijo e intentó matarlo. Al escucharla, Boran ha agarrado a su padre por el cuello y le ha preguntado cómo había sido capaz de hacer algo así. Sin embargo, Ecmel ha seguido justificándose y ha intentado hacerse la víctima.

Acorralado por las acusaciones, el hombre ha sacado una pistola. Después, ha pedido que lo mataran, intentando dar pena a Boran para que lo perdonase. "¡Venga, dispárame! Libraos de esta carga", le ha gritado.

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