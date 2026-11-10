Dana White rechaza la 'oferta' de Donald Trump para ser portavoz de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido una llamativa negativa de Dana White, director ejecutivo de la UFC, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

El mandatario estadounidense había ofrecido en tono jocoso al empresario el puesto de portavoz de la Casa Blanca, pero White ha rechazado públicamente la propuesta durante una comparecencia celebrada este lunes en la residencia presidencial.

"Tengo cero aspiraciones políticas", ha asegurado el dirigente deportivo, que ha dejado claro que no tiene intención de abandonar su actividad profesional para incorporarse al Gobierno.

"Gracias por el ofrecimiento, señor. No quiero dedicarme a la política", ha declarado White ante los medios de comunicación. Trump, que había convocado la comparecencia a última hora de la tarde, reaccionó con una breve respuesta: "Me deja desolado oír esto. Adiós a todos".

Varios luchadores en la Casa Blanca

Antes de la comparecencia, el presidente estadounidense había anunciado en su red social Truth Social que había ofrecido el cargo de secretario de Prensa a Dana White, a quien describió como "White, un luchador y guerrero implacable".

"Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro"

La propuesta incluía una particular petición: que el responsable de la UFC incorporase a su equipo a varios luchadores de artes marciales mixtas, independientemente de su nacionalidad. Entre los nombres mencionados por Trump figuraban Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

"Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!", escribió el mandatario estadounidense.

Sin embargo, White ha descartado asumir responsabilidades políticas y ha agradecido el ofrecimiento sin dejar abierta la posibilidad de incorporarse al Ejecutivo.

Sin portavoz desde octubre

La negativa de Dana White deja sin resolver la vacante de secretario de Prensa de la Casa Blanca, un puesto que permanece sin titular desde el pasado 16 de octubre. Ese día fue cesada Katie Zacharia, apenas cinco jornadas después de asumir sus funciones, por lo que se convirtió en la persona que menos tiempo había permanecido en el cargo.

La búsqueda de un nuevo portavoz llega además en un momento políticamente complicado para Trump, después de que las elecciones legislativas de medio mandato celebradas el pasado martes terminaran con una contundente victoria del Partido Demócrata.

La oposición logró arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, en unos comicios interpretados como una evaluación de la gestión del presidente estadounidense.