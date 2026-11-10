Alejo Sauras reniega de Dustin Hoffman y acaba brillando con sus películas en Palabras Cruzadas

El juego tiene estas ironías, también en Pasapalabra. Una queja se ha convertido en homenaje, y ha sido Alejo Sauras quien ha protagonizado este curioso cambio. Se lo debe a Dustin Hoffman y a sus películas, con las que ha conseguido un inesperado pleno en Palabras Cruzadas

Al equipo rival, al de Moisés, le había tocado un panel con lo mejor de la cinematografía de Will Smith. ¿Más fácil? Lo cierto es que han sufrido para completarlo. Sin embargo, la reacción de Alejo al descubrir que le tocaba Dustin Hoffman ha sido en forma de protesta. “Me vas a comparar”, le ha comentado a Roberto Leal, dando por hecho que la prueba sería más complicada porque “hizo su última película hace veinte años”.

Entre la broma y la queja, Alejo ha empezado a convertir las respuestas en aciertos. Él mismo se ha llevado una sorpresa al ver que llegaba hasta el final sin fallar. “Ahora métete con Dustin Hoffman”, le ha picado Roberto. ¡Revívelo en el vídeo!