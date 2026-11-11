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Fernando de los Santos, Sindicato de Inquilinas: "Gobierne quien gobierne nos tendrán en frente si no se toman las medidas"

El portavoz del Sindicato de Inquilinas explica que "las primeras valoraciones" en cuanto a esta huelga general "son de un éxito rotundo".

Entrevista Fernando de los Santos, Sindicato de Inquilinas

Fernando de los Santos, Sindicato de Inquilinas: | Antena 3 Noticias

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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La huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, en España se desarrollará durante 24 horas e irá acompañada de manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades españolas. UGT y CCOO justifican la movilización por la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales.

Manu Sánchez aborda las primeras horas de huelga en las Noticias de la Mañana junto al portavoz del Sindicato de Inquilinas, Fernando de los Santos, quien destaca principalmente que este paro es "a favor de tanta gente que lo está pasando mal", y que durante los primeros momentos del día "la huelga está siendo un éxito, está teniendo un tremendo seguimiento y está demostrando que es una huelga histórica porque además es una huelga que no viene solo del sindicalismo laboral, viene de esa lucha por la vivienda, viene de tanta gente que lo está pasando mal, de nuestras condiciones de vida que no están en el centro, entonces las primeras valoraciones son de un éxito rotundo", destaca.

"Es una huelga contra la patronal y los gobiernos"

Fernando de los Santos, Sindicato de Inquilinas

¿Contra qué y a favor de qué se desarrolla esta huelga general en España? El portavoz detalla que "la huelga es primero de todo contra la patronal, tanto empresarial como la patronal inmobiliaria que es la que está haciendo también que los alquileres estén desorbitados, que el precio de la vida esté en unos precios que no podemos pagar, y por otro lado contra los gobiernos, tanto el gobierno estatal que durante ocho años, supuestamente el gobierno más progresista de la historia, no ha tomado las medidas contundentes que hacía falta, el gobierno también en cada región, es una medida contra los gobienros y es una medida sobre todo a favor de tanta gente que lo está pasando mal".

"Sin nosotros, la economía no funciona hoy"

Fernando de los Santos

"Es una huelga de toda la clase trabajadora que lo está pasando fatal y que dice que sin nosotros la economía no funciona hoy. Hoy paramos el país, paramos la producción, paramos también de consumir y demostramos que esa economía sin la gente que la hacemos cada día no funciona y que por lo tanto nuestra vida se tiene que poner en el centro", insiste el portavoz del Sindicato de Inquilinas. Y sobre todo, explica, "es es una demostración de poder popular, de que gobierne quien gobierne nos tendrán en frente si no se toman las medidas que necesitamos y que estamos pidiendo una inmensa mayoría social".

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